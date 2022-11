Con solo una respuesta puedes descubrir cuál es tu verdadera forma de ser. Sí, en serio. El test de personalidad que Depor te trae ahora solo te pide contestar una pregunta: ¿Qué viste primero en la imagen? Apenas lo hagas, sabrás cómo eres realmente.

Antes que nada, aclaremos lo siguiente: en la ilustración de esta prueba solo hay dos opciones, que son el fuego y el cráneo. No hay otra cosa más. Es importante que no mientas a la hora de responder. Haz caso a lo que tus ojos capten en primera instancia.

Pero recuerda también esto: el test de personalidad que te presentamos aquí, al igual que muchos otros que circulan en Internet, no posee resultados con validez científico. Habiéndote dicho todo ello, piensa bien si participas o no.

Mira aquí la imagen del test de personalidad

Esta ilustración te muestra dos alternativas: el fuego y el cráneo. Para que sepas cómo eres realmente, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del test de personalidad

Fuego:

Si viste primero el fuego, no te agrada estar en pareja. No crees en la monogamia. Prefieres una verdad que duela antes que una mentira piadosa. Te alejas de la gente hipócrita y falsa. No sabes ocultar lo que sientes. Siempre vas al frente sin importar las consecuencias.

Cráneo:

Si viste primero el cráneo, te caracterizas por ser alguien benigno(a). Te adaptas a los cambios fácilmente. Eres muy sociable, amable y tolerante. Tratas a otros de la forma que te gusta que te traten.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad son cuestionarios que pueden revelar cómo es una persona. Las pruebas que circulan en las redes sociales, por lo general, consisten en contestar una sola pregunta: ¿Qué ves primero en la imagen? La contestación permitirá al usuario saber sobre su forma de ser.

