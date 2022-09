Al entrar a las redes sociales, puedes encontrar un gran número de test de personalidad. El detalle es que ninguno se compara como el que te traemos hoy. Y es que la prueba es capaz de revelar cómo eres en realidad. Increíble, ¿no te parece? Para participar, solo tienes que decir qué viste primero en la imagen.

Como queremos ser honestos contigo, te informamos que el test no posee resultados con validez científica, pero eso no quita el hecho de que te divertirás. Además, te recalcamos que en la ilustración solo hay dos alternativas, que son: el caracol y el corazón.

Imagen del test de personalidad 2022

Esta ilustración te muestra dos alternativas: el caracol y el corazón. Para que sepas cómo eres realmente, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Respuestas del test de personalidad

Caracol:

Si viste primero el caracol, eres una persona libre. No soportas que te digan qué hacer. Te encantan las aventuras. Frecuentemente buscas poner a prueba tus habilidades. Eliges vivir tus propias experiencias. Te caracterizas por ser porfiado(a). Cuando algo se te mete en la cabeza, difícilmente cambias de opinión. Te gusta mucho vivir el hoy. Consideras que el paso por este mundo es muy breve como para no hacer lo que te apasiona.

Corazón:

Si viste primero el corazón, no prejuzgas. Detestas a la gente hipócrita y mentirosa. No soportas las injusticias. Te encanta hacer amigos nuevos. Eres muy sociable. Tu familia es muy importante para ti. Con tal de ver felices a las personas que amas, eres capaz de sacrificar tu propia felicidad. Perdonas fácilmente. No guardas rencor. Crees en las relaciones amorosas de larga duración.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad se usan comúnmente en el área de la psicología clínica. Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de comportamientos de un individuo en específico con el objetivo de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias.

¿Te gustaría participar en otro test de personalidad?

Este test de personalidad no es el único que existe. En Depor hemos compartido varios para que tú participes en tus tiempos libres. Todos pueden ayudarte a que te conozcas más. ¡Ahora ya lo sabes! ¡Hasta la próxima!

Si quieres tener mayor información de Depor, te recomendamos que sigas nuestras redes sociales más activas que te presentamos a continuación.