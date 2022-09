En el titular te indicamos prácticamente todo. El test de personalidad que motivó esta nota puede revelar si eres una persona decente siempre y cuando digas qué viste primero en la imagen. Lo importante es que no mientas a la hora de dar tu respuesta.

Ten en cuenta que nada más hay dos opciones en la imagen. ¿Cuáles son? Pues el perro y el gato. Cada animal tiene un significado que seguro te impactará, pero ojo a lo que informaremos a continuación: esta prueba no posee resultados con validez científica.

Imagen del test de personalidad 2022

Esta ilustración te muestra dos alternativas: el perro y el gato. Para que sepas si eres una persona decente, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Respuestas del test de personalidad

Perro:

Si viste primero el perro, eres responsable, decente y fiel. Crees en las relaciones amorosas para toda la vida. Te gusta estar en pareja. Prefieres ir a paso lento, pero seguro. Si te caes, te levantas con más fuerza. Nunca bajas los brazos fácilmente. Destacas por tu inteligencia y creatividad. Depositas tu confianza en los demás.

Gato:

Si viste primero el gato, no prejuzgas. Detestas discutir. Te caracterizas por ser bondadoso(a), amable y muy generoso(a). Tu familia es muy importante para ti. Eliges no anticiparte a los hechos. Te encantan las sorpresas. Te alejas de los problemas y de la gente negativa. Perdonas con facilidad. Prefieres no guardar rencor.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad se usan comúnmente en el área de la psicología clínica. Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de comportamientos de un individuo en específico con el objetivo de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias.

