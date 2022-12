¿Sabes qué reto viral está en boca de muchos usuarios en las redes sociales? Pues el que motivó esta nota de Depor. ¿El motivo? La poca cantidad de personas que lo resolvieron. Ahora mismo debes demostrar que tú puedes decir “lo logré” en el desafío. Para ello vas a tener que encontrar la manzana distinta en la imagen.

¿Te estás preguntando en cuántos segundos debes hallar la fruta? No te preocupes por el tiempo. Aquí no se ha establecido ningún límite. Puedes demorarte todo lo que quieras. Nada más te aconsejamos que, a la hora de participar en la prueba, evites cualquier distracción. Piensa únicamente en el objetivo.

El reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento, pero también te ayudará a poner a prueba tu visión como nunca antes. Tras haber participado, anímate a compartirlo con las personas más importantes en tu vida. Ellos también merecen tener la oportunidad de sumarse al desafío, ¿no te parece? ¡Vamos!

Mira aquí la imagen del reto viral

Hay 24 manzanas verdes en la imagen. Si te encanta esa fruta, probablemente te haya antojado comer una. Aunque parezca que todas son iguales en la ilustración, hay una que es distinta al resto. Tienes todo el tiempo del mundo para encontrarla. ¡Comienza a buscarla!

¿Eres capaz de hallar la manzana diferente al resto en esta ilustración? (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

Es muy difícil identificar a la manzana diferente al resto. Si no has podido hallarla, no te sientas mal. Esto es un juego, así que se puede ganar como también perder. No se acabará el mundo por ello. En este punto de la nota te indicaremos en qué parte se encuentra la mencionada fruta.

En esta imagen se indica dónde está la manzana distinta al resto. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es lo que te hará pasar un momento divertido. Consiste en ubicar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Cabe mencionar que algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

