En las redes sociales siempre se encuentran comentarios sobre acertijos visuales. Precisamente, hay un desafío que pocos usuarios han asegurado que resolvieron. Estamos hablando del que motivó esta nota de Depor. ¿En qué consiste? Tienes que localizar al perro en la imagen. ¡Prepárate antes de comenzar a buscar al animal!

Normalmente, las pruebas más difíciles de superar son las que poseen un límite de tiempo, pero esta es la excepción. Aquí no se te pide que encuentres al can en segundos y, a pesar de ello, la tarea es muy complicada de realizar. Eso se ve reflejado en la cantidad de personas que dijeron: “lo logré”. No son muchas.

¿Quieres consejos? La primera recomendación que te damos es que tomes asiento. No importa si te sientas en una silla o en tu cama. Lo que importa es que estés cómodo(a). Luego de ello, abre bien los ojos para prestar mucha atención a los detalles de la ilustración. Si haces todo lo indicado, tendrás posibilidades de salir victorioso(a) en el acertijo visual.

Mira aquí la imagen del acertijo visual

¿Qué podemos apreciar en la imagen del acertijo visual? Pues varios vegetales, como cebollas, ajos, rabanitos, etc. Pero también hay un perro. El detalle es que son muy pocos los usuarios que fueron capaces de hallarlo. ¿Crees que tú puedas encontrarlo? Recuerda que tienes todo el tiempo del mundo para ubicarlo.

¿Eres capaz de hallar al perro en esta ilustración? (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del acertijo visual

¿Te cansaste de buscar? Ya no veas más la imagen. Relájate. Respira profundo. Sabemos que te has esforzado bastante para hallarlo, pero los juegos son así. A veces se gana y a veces se pierde. Ahora mismo podrás saber dónde se encuentra el perro. Solo mira la imagen que está aquí abajo.

En esta imagen se indica dónde está el perro. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un acertijo?

Un acertijo visual es lo que te divertirá en todo momento. Consiste en ubicar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Algunos poseen un límite de tiempo. En otras palabras, te piden encontrar algo en concreto rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales o retos virales.

