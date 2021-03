Hay personas que cuando terminan una relación sentimental, deciden cortar el contacto de manera directa y total. Precisamente, una joven contó en Twitter que bloqueó a su exnovio en todas las redes sociales. Lo que nunca imaginó es que él haría lo inesperado para hablarle. Todos los detalles del accionar viral del hombre están aquí.

Laura es el nombre de la mujer de esta historia. Ella, de acuerdo a capturas de pantalla que publicó la cuenta de Twitter @geagarcia_, exactamente el 27 de marzo del presente año, dijo que su expareja optó por enviarle dinero a través de Bizum, un proveedor de servicios de pago de España.

Ello con el fin de poder comunicarse con ella. En una de las imágenes difundidas se aprecia que le mandó 50 céntimos de euro diciéndole que solo podía escribirle por ese medio y pidiéndole que lo desbloqueara. Como no quería tirar la toalla, el hombre siguió enviándole mensajes de esa manera.

“Mira Laura, ya no puedo más, este es el último. Llevo casi 3€, solo quiero explicarte las cosas, entiendo que no quieras volver, es solo hablar. Dame señales, por favor”, le llegó a escribir el exnovio. Debido al singular accionar que tuvo el hombre, la publicación no tardó en volverse viral tanto en Twitter como en otras redes sociales.

Miles de usuarios que viven en países como México, Estados Unidos y España, sostuvieron que jamás imaginaron que alguien fuera capaz de hacer algo así. Otros, en tanto, tomaron el tema con humor y le pidieron al hombre no identificado que también les mande dinero.

