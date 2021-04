Tinder es una aplicación bastante sencilla de usar y en ello radica su éxito. Se trata de una app de citas para conocer a personas cercanas con las que ha habido un interés mutuo. Cuando esto se produce, se produce el llamado ‘match’. Es entonces que ambos pueden iniciar a chatear, pero si una de las dos personas no está interesada, no podrán conversar.

Aunque son millones los que utilizan esta aplicación en búsqueda del amor, no siempre el resultado es el esperado. Este fue el caso, por ejemplo, de Lau, una usuaria de Twitter que se volvió viral tras revelar el curioso intercambio de mensajes que mantuvo con un usuario con el que llegó a hacer ‘match’.

“Desde cuando sonríes tú en las fotos”, le preguntó un usuario de la aplicación con el que llegó a establecer contacto, luego de darse cuenta de que era su ex pareja. La brillante respuesta de la joven, sin embargo, no tiene pierde y desató miles de reacciones en redes sociales.

“Desde que no estoy contigo”, le dijo, junto con un emoticono de una cara sonriente.

Hice match con mi ex en Tinder y esto fue lo que pasó JAJAJA pic.twitter.com/1Cl2zjI2hm — Lau ❦ (@vonderluehe) April 4, 2021

La peculiar conversación, difundida vía Twitter, se ha vuelto viral y superó en algunos días los 140 mil ‘me gusta’.

Tras el éxito cosechado por el tuit, la joven tuvo que aclarar que, a pesar de su respuesta, mantiene una buena relación con su ex. “Mira, no puedo con la gente que viene de dolida xddd. Mi ex y yo nos llevamos bien, que a veces nos piquemos no significa nada”, escribió.

Mira no puedo con la gente q viene de dolida xddd mi ex y yo nos llevamos bien, que a veces nos piquemos no significa nada xd — Lau ❦ (@vonderluehe) April 5, 2021

Te puede interesar