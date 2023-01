En este preciso momento tienes la posibilidad de sumarte a un reto viral que el 98 % de sus participantes no fue capaz de resolver. Estamos hablando del desafío en el que tu única tarea es ubicar el hada que es distinta al resto en la imagen. ¿Crees que eres capaz de hacerlo?

Si crees que necesitas recomendaciones antes de comenzar tu búsqueda, perfecto. Vamos a darte unos consejos. Primero que nada, anda a un lugar donde nada ni nadie pueda distraerte. ¿Por qué decimos esto? Porque la concentración juega un papel muy importante en esta prueba. Si te la pasas viendo otras cosas, te será imposible cantar victoria.

La segunda y última recomendación que te damos es que abras bien los ojos para que puedas prestar atención a los detalles. Si solo le das un vistazo a la ilustración, no encontrarás el hada que es distinta al resto. ¡Guerra avisada no mata gente! Ahora sí, dejamos que realices tu tarea. ¡Tú puedes!

Mira aquí la imagen del reto viral

¿Eres capaz de encontrar el hada diferente al resto en esta ilustración? (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

No siempre se puede ganar. A veces toca perder y si hoy no fuiste capaz de resolver este reto viral, levanta la cabeza. No la bajes, pues esto es un simple juego. En la siguiente imagen conocerás qué hada es distinta al resto.

En esta imagen se indica dónde está el hada distinta al resto. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es tu mejor opción para distraerte. Algunos consisten en encontrar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

