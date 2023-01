Para que demuestres a todo el mundo que tú tienes buena vista, debes superar el reto viral que motivó esta nota de Depor. Sí, es la única forma que existe. El desafío consiste en ubicar la palabra ‘SODA’ en la imagen, pero en menos de 9 segundos. ¿Te animas a participar?

El límite de tiempo hace que la tarea sea más complicada de lo que ya es. Si solo le das un vistazo a la ilustración, pensarás que solo hay palabras ‘SOGA’ y eso no es verdad. Dicho esto, la clave del éxito en la prueba es prestar mucha atención a los detalles.

Cada segundo cuenta, así que no te distraigas con nada. Esto es un juego, pero es importante que te tomes la tarea en serio para que tengas posibilidades de cantar victoria. Luego de participar, ten en cuenta que puedes compartir el reto viral en tus redes sociales para que más gente ponga a prueba a su visión.

Mira aquí la imagen del reto viral

¿Eres capaz de encontrar la palabra ‘SODA’ en esta ilustración? Cuentas con solo 9 segundos para hacerlo. (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del reto viral

Si eres de las personas que no pudo resolver el reto viral, no hay problema. Como ya dijimos, esto es un juego. El mundo no se acabará porque hoy te tocó perder. A continuación sabrás dónde está la palabra ‘SODA’ en la imagen.

En esta imagen se indica dónde está la palabra ‘SODA’. (Foto: MDZ Online)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es lo que te sacará el aburrimiento. Algunos consisten en encontrar equivocaciones, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿Quieres participar en otro reto?

En la página web de Depor hay demasiados retos virales. Algunos son más difíciles de resolver que otros, pero todos te divertirán. Elige el que más llame tu atención de una vez. No olvides contarnos qué tal te fue en los comentarios.

Si quieres tener mayor información de Depor, te recomendamos que sigas nuestras redes sociales más activas que te presentamos a continuación.