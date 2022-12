Sinceramente, este debe ser uno de los ejemplares de virales que son casi imposibles de resolver. Estás frente a uno de los acertijos visuales llamados a ser los que destrocen tu paciencia y lleven al límite tu interés. Verás una prueba donde hay tres jóvenes fumando con ropas no de esta época, pero sí deberías saber que eso no importa aquí. Mira la composición y encuentra otros cuatro rostros, pero para darte una pista, comienzas por sus pies y dale la vuelta a la imagen.

Uno de cada cuatro usuarios puede encontrar esos cuatro rostros además de los jóvenes fumando en este acertijo visual. Intenta responder acertadamente, pero hazlo sin titubear y rápido. Dato adicional a tomar en cuenta: resuélvelo en solo 10 segundos.

Este prueba de los jóvenes fumando puso contra las cuerdas varias mentes y miles de ojos, pues ‘quemaron’ intentado dar con la respuesta. Tu misión no es sencilla, pero el tiempo comienza a correr.

IMAGEN DEL ACERTIJO VISUAL

Hay cuatro rostros extras en el acertijo visual de los niños fumando y nadie los ve. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

Si llegaste hasta aquí es porque no has encontrado la respuesta y no te preocupes, pues no es fácil formar parte de ese grupo de genios que, con una percepción visual fuera de lo normal, dieron con la solución del acertijo visual. Dicho esto, aquí el error.

Solución del acertijo visual imposible: aquí están los otros rostros de los niños fumando que nadie ve. (Foto: Genial.Guru)

¿Te gustó el acertijo visual de esta semana? Te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de retos. ¿Quieres ver más virales como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN ACERTIJO VISUAL?

Un acertijo visual es una gran alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un tiempo límite y otros no. También son conocidos como retos virales, desafíos, pruebas visuales o acertijos. Eso sí, todos son divertidos.

ORIGEN DE LOS ACERTIJOS

Los acertijos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los retos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS: ¿SON LO MISMO?

En general, es posible distinguir entre los acertijos lógicos y las adivinanzas. Los primeros son juegos donde la solución al enigma es accesible por medio del razonamiento y la intuición. Se trata de una forma de entretenimiento que no depende del conocimiento previo, sino de un ejercicio mental para leer entre líneas los datos ofrecidos en la descripción.

Las adivinanzas, en cambio, suelen estar dirigidas al público infantil y es un tipo de acertijo con enunciado, generalmente presentado en forma de rima. Se tratan de enigmas sencillos que permiten aprender palabras de manera amena ya que describen cosas de una forma indirecta para que alguien acierte la respuesta, incluyendo algunas pistas en su fraseo.

