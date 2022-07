Como sabrás, los astros podrían beneficiarte hoy. Seas del signo del zodiaco que seas, no dejes de estar al tanto de las predicciones de tu futuro en cuanto al amor, dinero y la salud. El destino es muy cambiante y las personas siempre buscan controlarlo a parir del tarot. El horóscopo que verás a continuación es válido para este viernes 15 de julio, así que presta mucha atención. ¡Buena suerte!

ARIES

Si eres una persona creativa, hoy se te proyecta un buen día en tu trabajo. Posees talentos que todavía desconoces y que te ayudarían tener éxito. Aprende a leer las señales que te envía en universo. Hay cosas que tú consideras casualidades, pero en realidad no son así. En el terreno sentimental, tienes cerca de una que está empezando a mostrar más interés en ti de lo que creías al principio. Ábrete más a las posibilidades del amor.

TAURO

Te sentirás más impulsado a hacer varias cosas y tomar la iniciativa. Estás en una etapa de lo más intensa y necesitas tomarte todo con calma. Ser tan apasionado es bueno, pero hay que llevar las cosas con tranquilidad. En el terreno laboral puedes coincidir hoy con una persona con quien conectarás desde el primer momento.

GÉMINIS

Tu atención se contratará en el terreno personal, donde tus emociones y sentimientos van a tomar la iniciativa, porque necesitas ser más consciente a diario de las cosas que le pasan a la persona que amas. En general, tendrás un día de alegrías, satisfacciones y sueños que se transforman en realidad.

CÁNCER

Hoy los asuntos económicos te causarán inquietud o preocupación, pero ha llegado el momento de que dejes fluir las cosas, porque hasta aquí has luchado por mantenerte en una línea de lo que pensabas que era correcto. Ahora, será mejor esperar y observar todo lo que pasa a tu alrededor para tomar mejores decisiones. Por otro lado, disfruta a diario de la paz y la estabilidad que tienes en el terreno sentimental.

LEO

Hoy podrías dejarte llevar por algunas emociones negativas. No te lamentes, por creer que la vida te trata de manera injusta. Reflexiona y vuelve al punto de partida en el que tomaste ciertas decisiones que ahora te pesan. Recuerda que no hay rosas sin espinas y si tuviste en un error, es para no caer nuevamente en ellos. La mejor parte del día te llegará en el terreno laboral. Alguien alabará, Leo, no solo tu trabajo sino tu lado conciliador.

VIRGO

Últimamente te sientes melancólico. Hoy te espera un día revuelto en el aspecto emocional. Ante los demás te vas a mostrar más introvertido y esquivo de lo que acostumbras. Lucha por salir de ello cuanto antes, porque debes pensar en lograr tus objetivos. En el terreno sentimental, también te pasas de realista. Aparca el pesimismo y fantasea con el amor.

LIBRA

Debes tener cuidado con la envidia. Tú ves siempre lo bueno en los demás, pero no todos son iguales y si no actúas con prudencia muy pronto te puedes llevar una sorpresa. Eso sí no te cierres tampoco a pedir la ayuda de otros, especialmente de gente que es mayor que tú, porque podrían darte la solución que estás buscando hace tiempo.

ESCORPIO

Te mantienes siempre firme y sólido en tus decisiones. Hoy ha llegado el momento de poner punto final a una tarea que tienes pendiente desde hace bastante tiempo. Haz oídos sordos a los malos comentarios y no pierdas ni un minuto en intentar averiguar si es cierto. En el terreno sentimental, últimamente te estás mostrando a diario demasiado exigente. Trata de ponerte en los zapatos de la otra persona y entenderás lo mal que se siente cada vez que tú le haces un reproche.

SAGITARIO

Será un buen día para el terreno sentimental y tendrás el momento perfecto para avanzar en la relación. Si te sientes feliz, ¡Adelante! Has elegido bien a tu media naranja y deja ya de preocuparte por la fecha de caducidad de tu relación. Pronto te va a ocurrir algo muy bueno.

CAPRICORNIO

Hoy te espera un día difícil, pero cultiva un poquitín más la paciencia, porque parece que últimamente la has agotado. Pero te espera un día difícil, uno de esos días en los que todo podría salir al revés. Si a lo largo del día te encuentras en medio de una discusión, mantén la calma. Solo es un momento de bajón que pronto pasará.

ACUARIO

Están ocurriendo en tu vida a diario importantes cambios, porque la Luna se halla en tu signo y te sentirás más inspirado que nunca. Si en el terreno sentimental estás deseando una relación, no la busques en los lugares donde lo importante es solo la diversión. Hoy pueden presentarte a una persona que reúne todos los requisitos que tú deseas. Intenta o quizá pierdas esta oportunidad.

PISCIS

Vivirás un día fantástico lleno de alegría y de satisfacción personal. Además, las cosas te van a salir bastante bien, sobre todo en el trabajo. En el terreno amoroso, Piscis, hoy también tendrás la oportunidad de brillar. Utiliza esta cualidad también en otros ámbitos y verás qué buenos resultados te dará.