¿Tu semana esta yendo como esperabas? No te pierdas el horóscopo semanal y descubre qué te depara el destino desde el lunes 24 al domingo 30 de julio. En esta nota, encontrarás predicciones sobre tu semana en el amor, la salud, el dinero y el trabajo, sin importar tu signo zodiacal. Los astros siempre nos sorprenden con sus influencias, ya sea a favor o en contra. ¡Aprovecha la oportunidad de conocer cómo te irá en diferentes aspectos de tu vida!

ARIES

La influencia lunar puede provocar una sensación de melancolía y reflexión constante. Vive el presente intensamente y evita anclarte en el pasado. Una amistad cercana te sorprenderá con una inesperada proposición. No dejes tus estudios u oposiciones a medias, podrías arrepentirte luego. Si necesitas ayuda, no dudes en pedírsela a tu familia, te la proporcionarán. Abrígate por las noches para evitar un resfriado y cuida tu garganta con miel y limón, te sentará bien.

TAURO

Prefieres evitar complicaciones con amigos falsos y relaciones que te agobien. Comunica claramente tus sentimientos para sentirte bien, ya que tu felicidad está en tus manos. Sé prudente con tus gastos y no te excedas en aparentar ante los demás. Podrías enfrentar un gasto imprevisto, así que ten precaución. Si tienes planes de cambio o mudanza, es posible que se retrasen, pero al final te saldrán bien. Tu alimentación reciente ha causado un aumento de peso, considera tomar zumo de pomelo o piña en ayunas para ayudar a desengrasar tu organismo.

GÉMINIS

Pequeños conflictos con tu pareja surgirán debido a la intromisión de familiares con sus opiniones. Están afectando algo hermoso sin darse cuenta. Reflexiona antes de hablar para evitar arrepentimientos. Aunque reclames una deuda, es probable que te den evasivas. Sé firme y no permitas que pase más tiempo. La combinación del blanco y negro te traerá buena suerte. Puedes experimentar dolores en la zona lumbar debido a una mala postura. Aplica fricciones con alcohol de romero o aceite de almendras para aliviar el dolor rápidamente. No olvides hidratar tu piel adecuadamente.

CÁNCER

Gracias a la influencia positiva de Venus, te sentirás más comprensivo y cariñoso con tu pareja. Trata de no ser tan crítico ni minucioso con tus amigos de siempre. Ten cuidado de no perder algo valioso debido a un despiste o por ir deprisa, lo cual te causará frustración. No prestes atención a chismes de vecinos o compañeros que puedan perjudicarte. Intenta relajarte y no dejarte afectar demasiado por las cosas. Después de cada comida, dar un paseo puede mejorar tu digestión.

LEO

Tienes una personalidad exigente, dominante, desconfiada y celosa, lo cual no te beneficia ni a ti ni en tus relaciones con los demás. Es importante que te des cuenta de que cada vez te estás volviendo más irritable. Te sugiero relajarte y no ser tan desconfiada. Si no confías en tus compañeros o superiores, ten cuidado, ya que podrían estar planeando algo que ponga en riesgo tu puesto. El color rojo te dará fuerza y seguridad. Presta más atención al cuidado de tu garganta y evita exponerte al frío, ya que podrías sentirte un poco incómoda durante unos días.

VIRGO

Estás enamorado y ya no tiene sentido que trates de ocultar tus sentimientos. Si alguien no está conforme con tu nuevo estado emocional, que lo acepte. No debes disculparte constantemente por ser quien eres. A veces, te falta paciencia y tiendes a discutir sin motivo. No esperes que alguien te solucione tus problemas económicos, es momento de aprender a luchar por lo tuyo y empezar a ahorrar. También, procura controlar un catarro para evitar complicaciones. Para prevenir, puedes tomar en ayunas un zumo de naranja con medio limón.

LIBRA

Estás lleno de dudas y no tienes claridad sobre lo que realmente quieres. Te sientes atraído por vivir aventuras y emociones nuevas, pero también tienes dudas sobre si seguir como estás o intentar cambiar. Es importante que seas más flexible y te adaptes a las circunstancias. Los gastos se están multiplicando y el dinero no alcanza para todo lo que te has propuesto hacer. Puedes utilizar el color rojo para potenciar la suerte. Para mejorar tu tránsito intestinal, es recomendable consumir más fruta y hortalizas. Hacer ejercicio y comer frutos secos también beneficia a tu corazón. No te quedes sin hacer nada y procura mantenerte activo.

ESCORPIO

Valoras mucho el cariño y comprensión que te brinda tu pareja, ya que no te gusta sentirte sola. Pronto harás una fiesta con tus seres queridos, y será un momento inolvidable, así que disfrútalo plenamente. Mercurio y Marte están favoreciendo tu signo, lo que significa que tu esfuerzo de tantos años finalmente será reconocido. Es un buen momento para considerar cambios o traslados. Sin embargo, no esperes mucha ayuda de tus compañeros, ya que es posible que no respondan a tus peticiones. Últimamente, has estado experimentando problemas estomacales debido a los estragos que has estado enfrentando. Procura controlarte y realizar un poco de ejercicio, te vendrá muy bien para mejorar tu situación.

SAGITARIO

Tu relación sentimental se irá consolidando gradualmente si has comenzado una. No te pierdas ninguna invitación de tus amigos, ya que podrías conocer a alguien muy interesante. Si trabajas por cuenta propia, todo te saldrá bien. Además, tendrás éxito en asuntos relacionados con estudios y en entrevistas de trabajo. La suerte está de tu lado con el número 1. Sal a pasear más y realiza más ejercicio, ya que esto te beneficiará en muchos aspectos.

CAPRICORNIO

Tu paciencia con tu pareja es limitada y a menudo discuten por nimiedades, lo que puede generar más enfados. Sin embargo, si ambos ponen de su parte, las cosas se resolverán. Es importante que controles tus impulsos al hablar para evitar problemas innecesarios. Si estás desempleada, es posible que pronto te ofrezcan algo a través de amigos. Podrías experimentar problemas digestivos, por lo que es recomendable evitar grasas y tomar infusiones después de las comidas. Cuidar tu alimentación te ayudará a mejorar este aspecto.

ACUARIO

Te sientes poco correspondido últimamente y estás cansado de aportar tanto a la relación. Es importante que hables más con tu pareja e intenten resolver sus diferencias, si realmente te interesa seguir adelante. Si no es así, también puedes hablar para poner fin a la relación de manera amigable. En cuanto a tus proyectos más ambiciosos, no desistas aunque enfrentes obstáculos. Si trabajas para alguien más, es posible que te sorprendan con un ascenso. Tu salud es buena, aunque tiendes a vivir aceleradamente y la ansiedad puede causarte problemas.

PISCIS

Tu relación con la familia política es fría y desconfiada, pero es hora de considerar cambiar esa actitud. Si tienes discusiones con tu pareja, es importante que no mezcles temas, ya que podrías arrepentirte de lo que digas. Gracias a tu esfuerzo y dedicación, tu situación económica mejorará poco a poco, aunque no será un cambio espectacular. Ten cuidado con invertir en negocios familiares, ya que podrías perder tus ahorros. El número 7 te traerá suerte. Es probable que experimentes dolor en las articulaciones y te sientas molesta durante unos días. Procura recibir masajes y mantenerte en movimiento. Además, asegúrate de dormir lo suficiente.