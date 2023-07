Si quieres saber qué te prepara el destino desde el lunes 3 al domingo 9 de julio, esta nota es para ti. Mira lo que pasará en tu vida en los próximos días en este horóscopo semanal especializado. Sea a favor o en contra, los astros nunca dejan de sorprendernos con lo que pueden tener preparado. No importa el signo que seas, conoce cómo te irá en cuanto al amor, la salud, el dinero y el trabajo. ¿Estás preparado?

ARIES

Eres de las personas que confía en los demás con mucha facilidad, a pesar de que ya te han traicionado. Mucho cuidado en hacerlo en las personas que conozcas esta semana, porque recuerda que Mercurio enturbia las ideas de la gente. Por otro lado, se te presentará una oportunidad de tu interés, es importante que pierdas el miedo y te atrevas.

TAURO

Tú solo te estás agobiando, porque es posible que una situación te esté atascando. Quizás un vínculo, un trabajo o un proyecto. Esta semana te sacarás las dudas, te dejarás llevar por tu intuición y tomarás una decisión que te hará sentir aliviado. Puedes con esto y mucho más. Con respecto al amor, no descuides a tu pareja, el tiempo pasa, pero los detalles se mantienen.

GÉMINIS

En esta semana encontrarás más momentos de pausa y de placer de los que creías. Es posible que hayas tenido meses muy agitados y estresantes, pero recuperarás esa calma que tanto buscabas. En tanto, ten cuidado de lo que dices, porque si se te escapa un secreto de un amigo es muy probable que acabes en una discusión con él.

CÁNCER

Estos días necesitarás organizarte, quizás más que otras semanas. No prometas lo que no vas a poder cumplir. Quedarás mejor si te niegas, a que si cambias de opinión a última hora. En tanto, es necesario que te tomes un momento para hacer una lista de gastos o cosas que hacer. No tomes decisiones impulsivas en estos días.

LEO

Estos días verás los resultados de todo el esfuerzo que hiciste durante meses. Vas a ganar una suma de dinero con la que no contabas esta semana, pero no te gastes todo. En tanto, una situación en particular te hará recuperar la motivación y te subirá la autoestima saber que conseguiste aquello por lo que tanto trabajaste.

VIRGO

Si estás preparando un evento, no te desesperes si los planes no salen como quieres. La gente tiene su vida y tienes que entender que no todo el mundo puede hacer siempre lo que tú quieras. Estos días te brindarán estabilidad, optimismo y ganas de emprender cosas nuevas. Sin embargo, puede que enfrentes un desafío muy importante que te cause estrés.

LIBRA

Esta semana es muy probable que tengas una cita romántica o simplemente recuperes tus ganas por conocer gente. Utiliza esa motivación a tu favor y aprovéchala al máximo. Por otro lado, evita estos días las decisiones cruciales y reflexiones complicadas, para centrarte en cosas más banales y con las que puedas descansar la mente y el cuerpo.

ESCORPIO

Se acercan días de inspiración, de nuevas ideas que llegarán a tu mente y de ganas de arriesgar. Esta semana te invita a dejar de lado tu parte racional y te anima a hacer todo aquello que tengas ganas y que sepas qué te hará bien. En la salud, no descuides tu alimentación, recuerda que los horarios están para cumplirse por el bienestar.

SAGITARIO

Puede que estés pasando por un mal momento a nivel sentimental. Esta semana deberás transitar esas emociones negativas que quizás estabas tapando para poder liberarte. Se recomienda que aproveches estos días para estar con amigos y familiares. No le hagas caso a los comentarios que hacen de tu pareja. Mientras tú estés feliz, lo que digan los demás está de más.

CAPRICORNIO

Preocúpate esta semana en pensar en ti. Que no sean tus nuevos hobbies un impedimento para hacerlo. También se aconseja que aproveches para hacer algún deporte, para dar un paseo al aire libre o para mejorar tu alimentación. En el trabajo, no dejes las cosas para último momento, organízate para estar más oxigenado.

ACUARIO

Te esperan días de paz, estabilidad y armonía. Es muy posible que pases por un buen momento en general, tanto en cuanto a ti y tus relaciones. Esa tranquilidad te ayudará a disfrutar de esta semana. Mucho ojo con la envidia y demuéstrales que estás por encima de estas cosas. Con respecto a la salud, fomenta una rutina de ejercicios.

PISCIS

Esta semana debes usarla para intentar mejorar tu ánimo y no para tomar decisiones definitivas. Es posible que quieras cambiar de trabajo, de carrera o emprender un viaje y que te esté costando tomar una decisión. No es necesario que te apresures, cuanto más lo medites, mejor. En el amor, llegará una persona que te llamará la atención, pero no apresures, con calma.