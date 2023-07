¿Te atreves a conocer qué te deparan los astros en estos días? Esta nota es válida desde el lunes 31 de julio al domingo 6 de agosto. Si crees en los cambios de acuerdo a tu signo del zodiaco, hemos elaborado esta nota para ti. Ahora te mostraremos el horóscopo que, especialmente, va a revelar algunos aspectos interesantes sobre su futuro esta semana. Esta quizás te sorprenderá o caso contrario, te dará una buena lección.

ARIES

Las decisiones rápidas ponen tu opinión en el mapa esta semana, Aries, ya que dependerá de ti elegir lo que es mejor no solo para ti sino para ciertas personas importantes en tu vida. Actuarás con rapidez y con inteligencia. Aquellos que dependen de usted se sentirán seguros y sanos gracias a su perspicacia y capacidad para actuar con rapidez.

TAURO

Si hay alguien en quien se puede confiar esta semana, eres tú, Tauro. Eres un jugador sensato en el juego de la vida, y esta semana te pondrá de pie y estarás listo para la acción. Haces los movimientos correctos en el momento correcto porque estás consciente y atento. Puede que te quede a ti hacer el trabajo pesado en una situación desconocida, pero deja que tú, Tauro, hagas el trabajo.

GÉMINIS

Debes tomar mucha atención esta semana a los documentos, porque es probable que no estés de acuerdo con alguna de las cláusulas que firmarás. Habla las cosas con claridad para que no te tomen el pelo. En lo sentimental, parece que el objeto de tus pensamientos y tu propio corazón podría estar interesado en otra persona. Las cosas pueden no ser tan malas como crees. Solo tienes que esperar un poco.

CÁNCER

Si bien todo en su mundo parece ir en la dirección correcta, es posible que desee dedicar un poco más de tiempo a sanar su corazón antes de sumergirse en el próximo gran esfuerzo. Esto implica que estás al borde de un gran éxito, pero si quieres que dure, debes arreglar los cabos sueltos. Tal vez la curación juega un papel importante en la longevidad de su éxito deseado.

LEO

Si tuviste que disculparte con alguien, entonces esta es la semana en que lo harás. Es difícil para ti asumir la responsabilidad de romper el corazón de alguien, y aunque hayas hecho tal cosa, también estás dispuesto a compensarlo. Disfrutas siendo humilde, ya que te da perspectiva; prepárate para cosechar las recompensas de ofrecer una disculpa. Hacer las paces funciona a tu favor, Leo.

VIRGO

Esta semana te hace descansar y reflexionar sobre algunas cosas que sabes que tienen que terminar en tu vida. Los malos hábitos deben erradicarse de una vez por todas, pero no de forma impulsiva. Como sugiere esta tarjeta, se tomará un tiempo libre para sanar, reflexionar y prepararse mentalmente para lo que se le presente. Es una semana de silencio y fuerza. En cierto modo, esto te atrae mucho.

LIBRA

¡Empieza tu temporada! Estarás muy a gusto viendo como todo se equilibra. O es el momento para que te quedes solo en casa. Así que tendrías que disfrutar de tu estado de ánimo sociable y comunicativo. También estos días van a ser particularmente propicios para establecer o restablecer la comunicación con tu pareja si vivís juntos. Y si estás soltero, seguro que vas a conocer gente interesante.

ESCORPIO

El amor es lo único que tiene en mente, y se extiende a todos aquellos que conoce y quizás a muchos de ustedes que no conocen. Eres sociable y generoso durante esta semana, y no solo puedes confiar en tu juicio, sino que también eres una fuente confiable de juicio para los demás. Aquellos que te aman se volverán hacia ti en busca de consuelo, todo lo cual estarás demasiado feliz de dar.

SAGITARIO

Has decidido vivir tu vida diligentemente. Así que ahora está experimentando el toma y daca del mundo financiero. Si bien no es exactamente “negocios como de costumbre”, hay una vibra que viene con esta semana, como sugiere esta carta del tarot, en la que harás fácilmente lo que tienes que hacer. Si eso significa pagar una factura pendiente, aceptará que es su responsabilidad y la atenderá. No tienes problemas porque aceptas que así es la vida.

CAPRICORNIO

Sientes que la gente se ríe de ti o te percibe como un tonto; sin embargo, esta es una proyección de sus pensamientos. Sientes que te has metido en una prisión y no puedes salir de esta cámara de miedo construida por ti mismo. Te darás cuenta de que esta prisión es algo que te diste a ti mismo y que eres el único que puede liberarse.

ACUARIO

Las pesadillas te acosan esta semana y es posible que quieras prepararte, ya que esta carta del tarot sugiere que la enfermedad mental gobierna durante este tiempo. No puedes escapar de tus pensamientos negativos, y cada vez que lo intentas, te sientes peor. El insomnio y la preocupación se apoderan de tu mundo, Acuario, lo que te empujará a encontrar el alivio. Estarás bien, no te preocupes demasiado.

PISCIS

Esta semana estaría genial que hicieras una introspección y te gestionaras algunos comportamientos de tu persona. Ningún cambio es malo y te ayudará a mejorar. En tanto, en lo sentimental, si estás soltero en este momento, si llevabas saliendo con alguien desde hace poco tiempo, descubrirás una faceta insospechada de esa persona. Nunca se deja de descubrir nuevas cosas.