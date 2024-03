¡Es un día triste para la televisión! Humberto Espinosa Magaña, el reconocido actor conocido por su papel en “Odisea Burbujas”, falleció durante la madrugada del 16 de marzo a la edad de 94 años. Las redes sociales se han hecho eco de esta trágica noticia para la comunidad actoral de México, expresando condolencias a sus amigos y familiares. Respecto a la causa de su muerte, no se han proporcionado detalles específicos hasta el momento.

Siguen los días luctuosos en la industria del entretenimiento. Humberto Espinosa Magaña, uno de los actores más longevos y reconocidos de la televisión mexicana, dejó de existir el pasado sábado 16 de marzo.

El actor dejó de existir a los 94 años (Foto: @SoyDramaCat / Instagram)

La información fue brindada por Radio Fórmula, quien notificó que fuentes cercanas dieron cuenta de la triste noticia que ha dejado enlutecido a la televisión azteca.

HUMBERTO ESPINOSA MAGAÑA: ¿DE QUÉ MURIÓ EL ECOLOCO A SUS 94 AÑOS?

A la fecha, siendo domingo 17 de marzo, la información sobre su muerte aún no ha sido detallada. No obstante, debido a que Espinosa Magaña tenía 94 años, no se descarta que haya sido por muerte natural.

Tan pronto como los familiares o representantes de Humberto Espinosa Magaña proporcionen más información al respecto, esta nota será actualizada en consecuencia.

Las causas de su deceso aún no han sido esclarecidas (Foto: @SoyDramaCat / Instagram)

Después del fallecimiento de El Ecoloco, se aguarda el pronunciamiento de Televisa y la posibilidad de algún homenaje en memoria de esta destacada figura de los programas infantiles.

QUERIDO POR CASI TODOS: ¿QUIÉN ERA HUMBERTO ESPINOSA MAGAÑA?

El actor saltó a la fama durante la década de los 80 cuando empezó a interpretar al personaje de El Ecoloco, un villano caracterizado por un enorme túnica negra, sombrero rojo, cabello largo y cara sucia.

Tal papel consistía en alabar a la contaminación. Su rol era inducir a las generaciones y niños de ese entonces a contribuir con la limpieza del medio ambiente y el reciclaje.

Su legado en la industria de la televisión seguirá presente (Foto: Uno TV)

Se le recuerda por frases como “Mugre, Basura y Smog”, y solía alentar a los niños a no ser higiénicos o a arrojar desperdicios. En contraste, otros personajes de Odisea Burbujas promovían buenos actos cívicos, el respeto al planeta y el cuidado personal.