Se cuentan con los dedos de una mano a las personas que superaron el reto viral que motivó esta nota de Depor, así que prepárate. Este es el desafío del momento en las redes sociales. ¿En qué consiste? Tienes que identificar el error que hay en una imagen donde se aprecia una granja con muchos animales. ¿Puedes hacerlo?

Realmente, no parece que haya algo malo en la ilustración, pero créenos que sí hay una equivocación. Observar detenidamente la gráfica es obligatorio. La verdad que sí. No creas que con un simple vistazo es suficiente. Si haces eso, no te darás cuenta cuál es el error. ¡Guerra avisada no mata gente! ¡Ojo!

Imagen del reto viral del error

En esta ilustración se logra ver una granja con muchos animales: hay un burro, una gallina, un pollo, un cerdo, una vaca, un pato y una oveja. (Foto: genial.guru)

Solución del reto viral del error

Debido a que no todos los que participaron en el reto viral fueron capaces de encontrar el error en la imagen, nos hemos visto en la obligación de compartir la solución del desafío a través de la siguiente ilustración.

En esta imagen, donde el escenario es una granja con varios animales, se indica cuál es el error (Foto: genial.guru)

