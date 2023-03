Definitivamente, estás en el lugar correcto si lo que que quieres es divertirte y al mismo tiempo poner a prueba tu visión. No tenemos problema en decir eso porque aquí te presentamos un reto viral, en el cual debes ubicar la palabra ‘CALOR’ en una imagen. Pero ojo, tienes que hacerlo en 10 segundos.

Es importante que sepas que el 95 % de participantes no pudo cantar victoria. No creas que te damos a conocer esa estadística para asustarte. Lo que queremos es que no te confíes. Si lo haces, estarás más cerca de perder que de ganar. Abre bien los ojos y observa detenidamente la ilustración. Ese es el camino.

También te informamos que este reto viral no es el único que hay en la página web de Depor. Hay muchos más. Incluso algunos son más difíciles de resolver que el de esta nota. Uno que podemos mencionar ahora mismo es el que consiste en corregir la operación matemática de una imagen moviendo solo un fósforo.

Imagen del reto viral de la palabra ‘CALOR’

En esta ilustración, que posee un globo de diálogo con muchas palabras ‘COLOR’, está la palabra ‘CALOR’. (Foto: MDZ Online)

Solución del reto viral de la palabra ‘CALOR’

La palabra ‘CALOR’ está bien escondida entre tantas palabras ‘COLOR’, así que no te sientas mal si no fuiste capaz de hallarla. No siempre se puede ganar. A continuación sabrás en qué parte se encuentra exactamente en la imagen.

En esta imagen, que posee un globo de diálogo donde hay muchas palabras ‘COLOR’, se indica dónde está la palabra ‘CALOR’. (Foto: MDZ Online)

¿Este reto viral te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos y retos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos virales en Depor, y listo. ¿Te animas?

