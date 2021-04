Los amores del ‘Sol de México’: todos los romances que tuvo Luis Miguel

‘Luis Miguel: la serie’ por Netflix sigue sorprendiendo a sus fanáticos con cada revelación, pero también reforzando el concepto que muchos tienen sobre el ‘Sol de México’. Y es que también se muestra los diferentes amoríos que ha tenido el cantante azteca.

A sus 51 años, Luis Miguel ha estado envuelto en el ojo del público desde muy niño: debutó a los 12, y muchos crecieron con él y lo vieron enamorarse y sufrir con diferentes relaciones. Reconocidas actrices, cantantes, conductoras, deportistas, entre otras personalidades han formado parte del extenso historial sentimental del ‘Sol’.

Adela Noriega

Se comenta que Luis Miguel mantuvo una relación fugaz con la actriz Adela Noriega en 1984 cuando se conocieron en la grabación del videoclip “Palabra de honor”, y aunque nunca se confirmó este romance, fuentes aseguran que Noriega, de en ese entonces 15 años, quedó muy enamorada de él.

Lucero

Cuando grabaron la película “Fiebre de amor” en 1985, ambos eran de los pocos adolescentes de la industria, por lo que mucho especuló de que su amistad fue algo más. “Lucerito”, como era conocida en ese entonces, ha reiterado que únicamente eran muy buenos amigos y no ocurrió nunca nada entre ellos. En 2019, 34 años después de la filmación de la cinta, confesó que “se gustaban, pero no podrían ser novios, ya que no tenían horarios fijos”.

Mariana Yazbek

En 1987, la fotógrafa le robó el corazón a Luis Miguel, a tal punto de pedirle que sea la modelo emblemática de videoclip “Cuando calienta el sol”. Fue tal la química entre ambos personajes, que con tan solo 18 años el ‘Sol de México’ decidió irse a vivir con ella. El romance terminó cuando Yazbek viajó al extranjero a continuar preparándose académicamente.

Lucía Méndez

La actriz reveló que tuvo una relación con ‘Luismi’ a mediados de los 80s, a pesar de llevarse 13 años de diferencia. En 2018, la protagonista de “El extraño retorno de Diana Salazar” confesó que cuando tuvo un romance con el artista, este la engañó respecto a su mayoría de edad, situación que bien pudo haberle generado problemas legales.

Stephanie Salas

Aunque no hay datos concretos de su relación, ‘Luis Miguel: La Serie’ narra este episodio como una relación casual. Stephanie se convirtió en la madre de la primera hija de Luis Miguel en 1989. Michelle Salas, la influencer de la industria de la moda fue reconocida como la hija del ‘Sol de México’ hasta que cumplió 15 años.

Sasha Sökol

A principios de los 90, comenzó el rumor sobre una relación entre ambos. No se pudo confirmar en ese tiempo, pero recién en 2007, Rebeca De Alba confesó que Sökol sí fue novia de Luis Miguel. La modelo aseguró que ellas compartían el departamento al que Luis Miguel solía llevarle serenata.

Issabela Camil

Amigos desde niños por la relación cercana entre sus padres, este romance perduró intermitentemente, y aunque el noviazgo iba por buen camino, la relación no prosperó debido a la agenda tan ocupada y a los interminables compromisos de Luis Miguel. Su historia quedó plasmada en ‘Luis Miguel: La Serie’.

Daisy Fuentes

Se conocieron en 1990 y permanecieron juntos por tres años. La modelo y empresaria gozaba de popularidad en todo el continente. La famosa canción ‘La Incondicional’ fue dedicada para ella.

Alicia Machado

Otro romance sonado fue el del cantante con la ex miss venezolana, de quien se dijo fue la manzana de la discordia entre Luis Miguel y Daisy Fuentes. La también actriz narró que la forma como el ‘Sol de México’ la enamoró fue enviándole flores y siendo todo “un caballero”.

Salma Hayek

A finales de los 90, Salma Hayek buscaba hacerse de un lugar en Hollywood, por lo que algunos aseguran que fue ella quien dejó de ver a Luis Miguel para enfocarse en su ascenso. Eso sí, si bien asistieron juntos a la gala de los premios Oscar en 1997, nunca se confirmó su romance. El año pasado, ella se refirió a él como “su amigo” cuando lo felicitó por sus 49 años.

Mariah Carey

Se conocieron en una fiesta de navidad en 1998 en Colorado y desde ahí permanecieron tres años juntos, cuando el romance fue en picada en 2001. Luego de una sentimental dedicatoria de la cantante a Luis Miguel en su exitoso álbum Rainbow, la pareja terminó su relación. Mariah tuvo que ser internada por depresión cuando terminaron. Mientras que Luis Miguel se refirió a ella como “un romance importante en su vida”.

Myrka Dellanos

Después de haberse conocido en septiembre de 1999, cuando ella viajó a entrevistarlo, Luis Miguel la cortejó en 2003, año en que la conductora dejó la participación que había tenido durante años en el programa de Univisión “Primer Impacto”, presuntamente para disfrutar a plenitud de su romance con Luis Miguel, sin embargo, se dice que las indiscreciones de Alexa, hija de Myrka, pusieron fin al romance cuando la joven llegó a decir que su mamá y el cantante se iban a casar.

Aracely Arámbula

Se conocieron en 2005, cuando fueron captados paseando juntos por Venecia, y mantuvieron un mediático romance al darse a conocer que Arámbula consolidó con Luis Miguel lo más cercano que había estado de formar una familia, cuando se convirtió en la madre de sus dos hijos, Miguel y Daniel. Atravesaron rumores sobre la supuesta imposición de un contrato y la negativa de Luis Miguel de que ella volviera a las telenovelas, dando por terminada su relación en 2009.

La prensa asegura que Aracely ha sido la única mujer que enamoró realmente al Sol, pues ha sido con quien ha compartido momentos familiares ante su público.

Brittny Gastineau

La socialité, amiga de Kim Kardashian y de Eiza González, conoció a Luis Miguel en 2012 en un restaurante de Los Angeles; y aunque sólo fue una aventura, ella declaró haber quedado prendada luego del corto romance.

Desirée Ortiz Salswach

La joven venezolana ha sido de las últimas en sumarse a la lista de conquistas de Luis Miguel en 2017. La empresaria hizo publico su romance desde sus inicios, mostrándose muy abierta al respecto en las redes sociales, actitud que no le gustó a Luis Miguel, y que presuntamente fue el detonante para dar por terminada la relación.

Mollie Gould

El más reciente romance de Luis Miguel se dio a conocer en 2019, cuando se difundió que estaba intentando una relación con su corista, bailarina y también modelo, Mollie Gould de 20 años. De ella se sabe poco y, según lo captado por distintos medios, desde 2019 se les ha visto juntos en un aeropuerto de Ecuador, en las playas de Miami y abordo de un tren en Madrid.

El año pasado, cuando Luis Miguel fue premiado con un Grammy en la categoría de “Mejor álbum de música regional mexicana”, la norteamericana le dedicó una tierna felicitación en su Instagram.