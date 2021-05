Como cada domingo desde hace varias semanas, la temporada 2 de ‘Luis Miguel: la serie’ volvió a ser protagonista en redes sociales luego del estreno de su sexto capítulo: ‘El día que me quieras’, el mismo que contó nuevos pasajes desconocidos hasta hoy de la vida del cantante mexicano. Este es el caso, por ejemplo, de los secretos de la relación que mantuvieron el ‘Sol’ y Armando Manzanero, con quien alcanzaría el éxito en su momento gracias a su ingenio musical.

Fallecido el pasado 28 de diciembre de 2020, el nombre de Armando Manzanero fue uno de los más buscados en Internet en las últimas horas debido a su interpretación en la bioserie de Luis Miguel, con quien llevó una muy buena amistad durante años, hasta que algunas cosas cambiaron entre ambos, provocando su separación y posterior distanciamiento.

Tal y como se pudo observar en el sexto capítulo de la serie emitido por la plataforma de streaming, el episodio titulado ‘El día que me quieras’ se basa en todos aquellos hechos que convergieron en la creación de dicha canción de Luis Miguel. Asimismo, se mencionan distintos factores que ayudaron al nacimiento del disco que significaría el resurgir musical del ‘Sol de México’.

Una amistad de oro

Volviendo al tema de la relación entre Luis Miguel y Armando Manzanero, hay que señalar que ambos artistas tuvieron una estrecha amistad en la década de los noventa. Es más, se llevaban tan bien que el compositor mexicano realizó unos cuantos covers de sus canciones y más grandes éxitos, los mismos que incluiría en sus discos, alcanzando una gran popularidad.

En esta misma línea, Armando Manzanero interpretó algunos temas que escribió para Luis Miguel. Entrevistados en todo tipo de programas, ambos siempre se dejaron ver muy cercanos, todo lo contrario a lo que se aprecia en el episodio 6 de la serie del ‘Sol de México’, donde parece que el compositor no concuerda con muchas de las decisiones que ‘Luismi’ toma sobre su carrera.

No obstante, la historia sigue. Y es que la relación entre Luis Miguel y Armando Manzanero no termina de la mejor manera. Lejos de continuar siendo esos amigos inseparables como los que se mostraban en su época, ambos cantantes mexicanos acabarían distanciándose el un del otro debido a problemas internos que el propio compositor revelaría tiempo después.

¿Por qué se distanciaron Luis Miguel y Armando Manzanero?

Entrevistado en su momento sobre los motivos que lo llevaron a alejarse de Luis Miguel después de una década de éxito conjunto, Armando Manzanero contó que una de las razones de su distanciamiento fue que el ‘Sol de México’ era muy egoísta. El compositor dijo que era muy difícil lograr que el intérprete hiciera “algo por el prójimo”, algo que generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

Por otro lado, Manzanero confesó que el egoísmo de Luis Miguel no fue lo único que deterioro su relación con el paso del tiempo. De acuerdo a declaraciones del propio compositor, a este no le habría gustado para nada que el ‘Sol de México’ cancelara una gira que tenía prevista con Alejandro Fernández, asegurando que le daba “pena” que haya gente que no conozca el “agradecimiento”.

¿Qué más veremos en ‘Luis Miguel: la serie’?

Además de todo lo mencionado anteriormente con Armando Manzanero, la segunda entrega de ‘Luis Miguel: la serie’ mostrará el encuentro del cantante con su hija Michelle Salas, a quien no reconoció por muchos años. Será la actriz Macarena Achaga quien da vida a Salas y en el video se observa el reproche que ella le da por haberla abandonado durante once años.

No obstante, esto no es todo. Y es que también se tratará la salud del ‘Sol de México’, quien en 2018 aseguró en una entrevista que padecía tinnitus (zumbidos provocados a la exposición de sonidos altos), y cómo esto afecto su carrera hasta la actualidad. Asimismo, la intriga seguirá presente con las extorsiones, robos y engaños a los que Luis Miguel fue expuesto durante su vida.

Por último, en el ámbito romántico, son pocas las pistas que maneja el tráiler, pero aparece una vez más la actriz Camila Sodi en el video, quien interpreta a Isabela Camil, con quien Luis Miguel vivió un romance en su juventud. Sin duda, esta nueva entrega promete y mucho. ¿Te lo vas a perder? Recuerda que la serie consta de 8 capítulos, los mismos que Netflix estrenará uno a uno cada domingo.