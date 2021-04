La serie de la vida de Luis Miguel vio a luz el estreno de su segunda temporada en la plataforma de Netflix. Como era de esperar, rebasó en temas de audiencia porque dejó a la expectativa muchos aspectos personales de la vida del artista mexicano. Uno de estas historias cuenta sobre su hija: Michelle Salas. Ella fue producto de la relación que sostuvo con Stephanie Salas.

Hablar de la historia es contar diversos pasajes de la vida del mexicano. Para muchos, la producción se encargó de retratar de manera emotiva y por esta razón, algunas lágrima brotaron. ¿Cómo conoció Luis Miguel a su hija Michelle Salas? ¿Cuáles fueron las palabras que se entrelazaron durante el encuentro? Como siempre, te lo contamos a continuación en la siguiente nota.

Netflix tiene la posibilidad de llevar a la pantalla esta serie y los capítulos son de gran interés para el público. En el segundo episodio de Luis Miguel, la serie, la producción de Netflix nos muestra un poco de cómo fue el encuentro entre padre –Luis Miguel– e hija –Michelle Salas–. La escena cautivó a los espectadores que han hecho uso de las redes sociales para compartir que rompieron en llanto por este encuentro.

El encuentro no fue tan esperado como lo pensábamos. En el segundo capítulo, titulado ‘Noche de paz’, podemos ver que Luis Miguel llega a la casa de “Sophie Salas” con el fin de reunirse con Michelle Salas a puertas de su cumpleaños número cinco. Incertidumbre se vivía porque, hasta ese momento, la niña no había conocido a su padre, pero si sabía quien era por su fama.

¿Cómo fue el encuentro?

“¿Ella me odia?”, preguntó el personaje de Luis Miguel a ‘Sophie Salas’. “No, no te odia. Se muere de ganas por conocerte”, respondió ‘Sophie Salas’. Sin embargo, el momento más emotivo del encuentro fue cuando Luis Miguel va a la recámara de Michelle para conversar con ella. Con regalo en mano, busca entablar un acercamiento, aunque el sorprendido termina siendo él, pues recibe un sincero abrazo. El emotivo momento estuvo acompañado de la canción ‘Hasta que me olvides’.

Esta escena será usada como impulso para el resto de capítulos. El fin principal es darle pie a lo que se contará a lo largo de la temporada: cómo es la relación de Luis Miguel con hija Michelle Salas a quien recién conoce. Eso sí, como era de esperarse, los internautas en redes sociales no tardaron en reaccionar por la emotividad de este encuentro que hasta derramaron lágrimas.

En la temporada uno de la serie biográfica de Netflix se narra que la concepción de la hija de ambos ocurrió después de un encuentro casual. Esto no fue muy bien tomado porque se generaron críticas y esto también que provocó la reacción inmediata a de la nieta de Silvia Pinal, quien aclaró la historia tergiversada por la producción en la serie dedicada a la vida del artista mexicano.

“La serie biográfica no es cronológicamente acertada ya que, para empezar, mi hija ya había nacido en el momento de la relación entre Mariana y Luis Miguel, en la cual yo nunca me interpuse”, publicó en sus historias de Instagram hace casi tres años en el estreno de la serie. “Yo soy una mujer hecha y derecha y siempre lo he sido. Por tanto, como mujer y madre de dos, exijo el respeto que merecen mi hija, mi embarazo y mi persona, y pido que me dejen de incluir en esta narrativa tan irrespetuosa y ofensiva para mí y mi familia”, concluyó.

