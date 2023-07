Pensar antes de responder es una máxima del Mindfulness, pero no te pido que pienses, sino que reacciones hoy. Lo que debes hacer en este test de personalidad es decirme en simples palabras qué animal lograste ver, pues como yo, podrás recibir el consejo que más se te acomode a lo que buscas. No te dejes guiar por otros deseos, solo sigue paso a paso lo que te propongo y resultarás agradecido. Este viral viene de la maleta que te trajo al “ mira si eres una persona solitaria o no al responder qué figura viste primero ” y “ el tamaño de tu mano según tu antebrazo revelará si eres rebelde o un buen líder ”, de los más pedidos. Entonces, ¿te siente listo para llevarlo a cabo?

A mí me dejó sin palabras lo que terminé descubriendo por este test de personalidad que llegó a mí sin esperármelo. Varias personas con las que trabajo me aseguraron que sus respuestas encajaban conmigo, así que creo que sí tiene la firmeza de sorprenderte. ¿Qué esperas? Solo tienes que decirme si viste un gato, un perro o un caballo, pero cuál fue le primero.

Observa la imagen del test de personalidad

La sinceridad a la hora de responder este test de personalidad es sumamente importante, pues mentir está prohibido porque no te conduce a nada bueno. Es necesario que tengas en cuenta que en la ilustración que acompaña esta nota solo hay tres opciones: el gato, el perro y el caballo.

Mira qué consejo necesitabas según el animal que hayas visto primero en la imagen. (Foto: Genial.Guru)

Mira los resultados del test de personalidad

Gato

Si viste primero al gato, te mantienes al margen de los problemas. Solo discutes si no tienes otra opción. Perdonas fácilmente. No guardas rencor. Eres bondadoso(a), amable y muy generoso(a). Te alejas de la gente negativa.

Perro

Si viste primero al perro, posees objetivos muy claros. Eres responsable. En varias ocasiones, sacrificaste tu propia felicidad con tal de ver bien a otros. Te encanta atender a quienes te rodean. Para ti, los tropezones no son caídas.

Caballo

Si viste primero al caballo, tu familia es muy importante para ti. No te importa lo que otros opinan sobre ti. Eres auténtico(a). Rara vez tomas decisiones sin meditarlas. Vives y dejas vivir. Nunca prejuzgas a una persona.

¿Conoces qué es un test de personalidad?

Te cuento que un test de personalidad es una herramienta psicológica utilizada para evaluar y medir los rasgos y características de la personalidad de un individuo. Estos test están diseñados para proporcionar información sobre los patrones de pensamiento, las emociones, los comportamientos y las preferencias de una persona, con el objetivo de obtener una comprensión más completa de su personalidad.

¿Para qué sirven los test de personalidad?

Por si no lo sabías, los test de personalidad se utilizan en una variedad de contextos, como en la investigación psicológica, la selección de personal, la orientación vocacional, la terapia y el autoconocimiento personal. Asimismo, proporcionan información útil para comprender la personalidad de una persona, sus fortalezas y debilidades, y pueden ser una herramienta valiosa en el desarrollo personal y profesional.

Características de los test de personalidad

Preguntas estructuradas : los test de personalidad suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables.

: los test de personalidad suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables. Amplio espectro de rasgos : estos test evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio.

: estos test evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio. Normas de referencia : los resultados de los test de personalidad se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad.

: los resultados de los test de personalidad se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad. Interpretación cualitativa y cuantitativa : los test de personalidad pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales.

: los test de personalidad pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales. Fiabilidad y validez: los test de personalidad deben cumplir con estándares rigurosos de fiabilidad y validez para garantizar que sean confiables y midan efectivamente los rasgos y dimensiones de la personalidad que se pretenden evaluar.

