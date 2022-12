¿Buscas desafiar cada una de tus capacidades? Pues en este reto viral debes poner a prueba tu sentido visual y tratar de encontrar, en un tiempo máximo de 5 segundos, el error que aparece en la imagen. ¿Estás listo? Pues solamente observa con cuidado y detenidamente la ilustración y tras ello brinda una respuesta.

Para tratar de obtener éxito lo que necesitarás hacer es mirar con detenimiento la ilustración. Fíjate en cada detalle de la imagen y no dejes pasar por alto absolutamente nada, pues hasta el más mínimo te servirá para dar con la solución del reto viral. Ten en cuenta que solamente contarás con 5 segundos, así que deberás hacerlo rápido.

También te informamos que si en algún momento te das por vencido, inténtalo las veces que quieras. Como te señalamos, solamente ten en cuenta que durante cada oportunidad tendrás únicamente 5 segundos.

Imagen del reto viral

Mira con atención la ilustración y trata de detectar el error que aparece en la imagen del reto viral.| Foto: genial.guru

Solución del reto viral

Si trataste de buscar la respuesta en repetidas ocasiones y aún no logras encontrar el error, pues no te preocupes ya que enseguida te dejaremos la solución. El error está en que la mujer que no tiene paraguas, extrañamente no se ha mojado.

Aquí te demostramos cuál es el error que aparece en la imagen del reto viral.| Foto: genial.guru

¿Qué es un reto?

Un reto viral es lo que necesitas para divertirte. Consiste en ubicar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Cabe mencionar que algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.