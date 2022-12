Nosotros sabemos lo mucho que te gustan los retos virales. Es por eso que agotamos esfuerzos para darte a conocer los más difíciles de resolver. Precisamente, hoy te traemos uno que no cualquiera es capaz de superar. ¿En qué consiste el desafío? Tu tarea es hallar el vestido que no pertenece al grupo en la imagen.

La prueba no necesita tener un límite de tiempo para que muchos usuarios la consideren como una de las complicadas que existen. Su nivel de dificultad es tema de conversación en varias redes sociales. Es por eso que te pedimos que no te confíes en ningún momento porque te puedes dar un fuerte golpe contra la pared.

Observar detenidamente la imagen no es una opción, es obligatorio. Si no lo haces, te será imposible identificar el vestido que no pertenece al grupo. Esa es la verdad. No estamos exagerando. Tú, en este preciso momento, ya sabes cuál es la clave del éxito en este reto viral. ¡Ahora todo depende de ti!

Mira aquí la imagen del reto viral

Se aprecia una gran cantidad de vestidos en la imagen del reto viral. Aunque parezca que todos son exactamente iguales, eso no es verdad. Y es que hay una prenda que es realmente diferente al resto. Comienza a buscarla de una vez por todas. ¡Confiamos en tu capacidad!

A simple vista no se aprecia el vestido que no pertenece al grupo en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

Si llegaste hasta aquí probablemente sea porque no pudiste encontrar el vestido diferente al resto. Si eso pasó, tranquilo(a). En el próximo desafío te irá mucho mejor. Ahora, si quieres saber dónde está la mencionada prenda, mira la siguiente imagen. Ahí se revela su ubicación.

En esta imagen se indica dónde está el vestido que no pertenece al grupo. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es lo que te ‘salvará' del aburrimiento. Consiste en hallar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. En necesario mencionar que algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

