Es casi imposible conocer a una persona que no haya participado, por lo menos una vez en su vida, en un acertijo visual. Y es que hay muchos en las redes sociales. Dicho ello, hoy te traemos uno que consiste en averiguar cuál es el diamante que no pertenece al grupo en la imagen. Debes hacerlo en 7 segundos.

Si decidiste participar en la prueba, perfecto. Vas a poner a prueba tu visión como nunca antes. Decimos eso porque la tarea no es nada fácil de realizar. Solo si te concentras tendrás posibilidades de cantar victoria aquí. Olvídate de tus responsabilidades por un momento. Piensa únicamente en el objetivo.

Por otro lado, debemos recalcarte algo. Si bien en varias redes sociales se está comentando que este acertijo visual es imposible de resolver, eso no es verdad. Solo es bien difícil de superar. No cualquiera puede decir “lo logré” en el desafío. No creas a quienes solo tienen la intención de asustar al resto.

Mira aquí la imagen del acertijo visual

En la imagen del acertijo visual hay un total de 20 diamantes. Sí, hay bastantes y no parece que haya alguno distinto al resto, pero la verdad es que sí hay. En este preciso momento debes identificar al que no pertenece al grupo. Cuentas con solo 7 segundos para realizar esa tarea.

A simple vista no se aprecia el diamante que no pertenece al grupo en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del acertijo visual

Te pedimos que no agaches la cabeza si en caso se hizo imposible hallar el diamante que no pertenece al grupo. Somos conscientes que no es algo fácil de realizar. Lo bueno es que todo esto es un simple juego. El mundo no se acabará porque fallaste. En la imagen que está aquí abajo se indica cuál es el mencionado diamante.

En esta imagen se indica cuál es el diamante que no pertenece al grupo. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un acertijo?

Un acertijo visual es lo que te entretendrá siempre. Consiste en hallar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Algunos poseen un límite de tiempo. Es decir, te piden localizar algo en concreto rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales o retos virales.

