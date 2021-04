Toma nota. Los Oscar 2021 (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) verán la luz este domingo en la Art Deco Union Station, en Los Ángeles, donde finalmente se conocerán a los ganadores de cada una de las categorías existentes en esta nueva edición de la gala organizada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. La transmisión del evento estará a cargo de las señales de TNT y TV Azteca en América Latina, y está prevista para las 19:00 horas. Marcada por la pandemia, la entrega de los Premios Oscar lucirá una alfombra roja más pequeña de lo normal, al estilo de la que se usó en los Globos de Oro y Premios Grammy de este año. Conoce a todos los nominados y más detalles de la ceremonia en la nota.

En un año atípico para la industria del cine, las plataformas de streaming tomaron gran posicionamiento debido a la irrupción del COVID-19. Como era de preverse, el cierre de taquillas obligó a una ‘reinvención’ de los protagonistas y, en efecto, muchas de las cintas que hoy son candidatas a ganar los Oscar han sido estrenadas en servicios bajo demanda.

Es por esta razón que plataformas como Netflix, considerado el gigante del streaming hoy en día, lidera las listas de mejores categorías con 35 nominaciones, incluyendo “Mank”, cinta que cuenta con diez nominaciones. Por otro lado, esta edición de los premios podría marcar un hito histórico en la Academia ya que hay más mujeres candidatas, y un número récord de personas de color nominadas.

Oscar 2021: horarios de la ceremonia

Perú : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. Colombia: 7:00 p.m.

Ecuador : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. México: 7:00 p.m.

Chile : 9:00 p.m

: 9:00 p.m Argentina: 9:00 p.m

Brasil : 9:00 p.m

: 9:00 p.m Estados Unidos: 8:00 p.m (ET) / 5:00 p.m. (PT)

¿En qué canal ver los Oscar 2021 en Los Ángeles?

Como todos los años, pese a la nueva realidad que azota al mundo debido al coronavirus, los Oscar 2021 serán transmitidos por distintos canales de señal abierta dependiendo -claro- del país donde te encuentres. Es así que, según se pudo conocer hasta la fecha, el evento quedará a cargo de los señales de TNT y TNT Series en América Latina, mientras que ABC hará lo propio en Estados Unidos. Asimismo, TV Azteca televisará la entrega de premios en México.

TNT - (102 Movistar TV / 702 Claro)

TNT Series - (103 Movistar TV / 612 Claro)

Oscar 2021: ¿Dónde se dará la entrega de premios?

Los Oscar se dirigen a Union Station en el centro de Los Ángeles por primera vez este año, pero el sitio histórico y centro de transporte activo ya es una estrella de cine. El impresionante edificio de John Parkinson y su hijo Donald Parkinson, que combina los estilos arquitectónicos Misión y Art Deco, ha aparecido en películas populares desde que se completó en 1939, con papeles secundarios en filmes de “Blade Runner” a “The Dark Knight Rises” (“Batman: El caballero de la noche asciende”).

“Visualmente, es un lugar tan increíble y es un viaje al viejo Hollywood”, dijo J.J. Levine, un gerente de locaciones. “Me encanta que los Oscar vayan a ser ahí”. Union Station ha aparecido en comerciales de autos, reality shows y series dramáticas (Levine filmó allí para “NCIS: Los Angeles”). Pero sus techos con vigas, pisos de baldosas españolas y majestuosos candelabros de bronce realmente brillan en el cine, donde ha hecho de estación de tren, de banco, comisaría, club y aeropuerto.

“Por sus pasillos y vestíbulo principal han pasado gángsters (‘Bugsy’), narcotraficantes (‘Mike’s Murder’ / ‘El asesinato de Mike’), manifestantes políticos (‘The Way We Were’ / ‘Nuestros años felices’), munchkins (‘Under the Rainbow’ / ‘Manicomio en Hollywood’) y hasta un extraterrestre disfrazado de conductor de ferrocarril (‘Species’ / ‘Especies’)”, dice el cineasta Thom Andersen en su documental de 2003 “Los Angeles Plays Itself”.

Es un “sitio favorito para secuestros” del cine en películas como “Nick of Time” (“Tiempo límite”) y “To Live and Die in L.A.” (“Vivir y morir en Los Ángeles”) y casi nunca hace de “sí mismo”. Union Station acaba de terminar un proyecto de restauración de 8 años y 4,1 millones de dólares, por lo que lucirá de lo mejor para las estrellas y espectadores de todo el mundo el domingo en los Oscar.

Lista completa de los nominados al Oscar

Mejor actriz de reparto

Maria Bakalova - “Borat Subsequent Moviefilm”

Glenn Close - “Hillbilly Elegy”

Olivia Colman - “The Father”

Amanda Seyfried - “Mank”

Yuh-Jung Youn - “Minari”

Mejor diseño de vestuario

“Emma” - Alexandra Byrne

“Ma Rainey’s Black Bottom” - Ann Roth

“Mulan” - Bina Daigeler

“Pinocchio” - Massimo Cantini Parrini

Mejor banda sonora original

“Da 5 Bloods” - Terence Blanchard

“Mank” - Trent Reznor y Atticus Ross

“Minari” - Emile Mosseri

“News of the World” - James Newton Howard

“Soul” - Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste

Mejor guion adaptado

“Borat Subsequent Moviefilm” - Sacha Baron Cohen, Anthony Hines, Dan Swimmer, Petter Baynham, Erica Rivinoja, Dan Mazer, Jena Friedman y Lee Kern

“The Father” - Christopher Hampton y Florian Zeller

“Nomadland” - Chlóe Zhao

“One Night in Miami” - Kemp Powers

“The White Tiger” - Ramin Bahrani”

Mejor guion original

“Judas and the Black Messiah” - Will Berson y Shaka King

“Minari” - Lee Isaac Chung

“Promising Young Woman” - Emerald Fennell

“Sound of Metal” - Darius Marder y Abraham Marder

“The Trial of the Chicago 7” - Aaron Sorkin

Mejor cortometraje animado

“Burrow” - Madeline Sharafian y Michael Capbarat

“Genius Loci” - Adrien Mérigeau y Amaury Ovise

“If Anything Happens I Love You” - Will McCormack y Michael Govier

“Opera” - Erick Oh

“Yes-People” - Gísli Darri Halldórsson y Arnar Gunnarsson

Mejor cortometraje de ficción

“Feeling Through” - Doug Roland y Susan Ruzenski

“The Letter Room” - Elvira Lind y Sofia Sondervan

“The Present” - Farah Nabulsi

“Two Distant Strangers” - Travon Free y Martin Desmond Roe

“White Eye” - Tomer Shushan y Shira Hochman

Mejor actor de reparto

Sacha Baron Cohen - “The Trial of the Chicago 7″

Daniel Kaluuya - “Judas and the Black Messiah”

Leslie Odom Jr. - “One Night in Miami”

Paul Raci - “Paul Raci”

Lakeith Stanfierld - “Judas and the Black Messiah”

Mejor documental largo

“Collective” - Alexander Nanau y Bianca Oana

“Crip Camp” - Nicole Newnham, Jim LeBrecht y Sara Bolder

“El agente topo” - Maite Alberdi y Marcela Santibáñez

“My Octopus Teacher” - Pippa Ehrlich, James Reed and Craig Foster

“Time” - Garrett Bradley, Lauren Domino y Kellen Quinn

Mejor documental corto

“Colette” - Anthony Giacchino y Alice Doyard

“A Concerto is a Conversation” - Ben Proudfoot y Kris Bowers

“Do Not Split” - Anders Hammer y Charlotte Cook

“Hunger Ward” - Skye Fitzgerald y Michael Scheuerman

“A Love Song for Latasha” - Sophia Nahli Allison y Janice Duncan

Mejor película internacional

“Another Round” - Dinamarca

“Better Days” - Hong Kong

“Collective” - Rumanía

“The Man Who Sold His Skin” - Túnez

“Quo Vadis Aida?” - Bosnia y Herzegovina

Mejor sonido

“Greyhound” - Warren Shaw, Michael Minkler, Beau Borders y David Wyman

“Mank” - Ren Klyce, Jeremy Molod, David Parker, Nathan Nance y Drew Kunin

“News Of The World” - Oliver Tarney, Mike Prestwood Smith, William Miller y John Pritchett

“Soul” - Ren Klyce, Coya Elliott y David Parker

“Sound Of Metal” - Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés y Phillip Bladh

Mejor diseño de producción

“The Father” - Peter Francis y Cathy Featherstone

“Ma Rainey’S Black Bottom” - Mark Ricker, Karen O’Hara y Diana Stoughton

“Mank” - Donald Graham Burt y Jan Pascale

“News Of The World” - David Crank y Elizabeth Keenan

“Tenet” - Nathan Crowley y Kathy Lucas

Mejor montaje

“The Father” - Yorgos Lamprinos

“Nomadland” - Chloé Zhao

“Promising Young Woman” - Frédéric Thoraval

“Sound Of Metal” - Mikkel E. G. Nielsen

“The Trial Of The Chicago 7” - Alan Baumgarten

Mejor fotografía

“Judas And The Black Messiah” - Sean Bobbitt

“Mank” - Erik Messerschmidt

“News Of The World” - Dariusz Wolski

“Nomadland” - Joshua James Richards

“The Trial Of The Chicago 7” - Phedon Papamichael

Mejores efectos visuales

“Love And Monsters” - Matt Sloan, Genevieve Camilleri, Matt Everitt y Brian Cox

“The Midnight Sky” - Matthew Kasmir, Christopher Lawrence, Max Solomon y David Watkins

“Mulan” - Sean Faden, Anders Langlands, Seth Maury y Steve Ingram

“The One And Only Ivan” - Nick Davis, Greg Fisher, Ben Jones y Santiago Colomo Martinez

“Tenet” - Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley y Scott Fisher

Mejor maquillaje y peinado

“Emma” - Marese Langan, Laura Allen y Claudia Stolze

“Hillbilly Elegy” - Eryn Krueger Mekash, Matthew Mungle y Patricia Dehaney

“Ma Rainey’S Black Bottom” - Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal y Jamika Wilson

“Mank” - Gigi Williams, Kimberley Spiteri y Colleen LaBaff

“Pinocchio” - Mark Coulier, Dalia Colli y Francesco Pegoretti

Mejor película de animación

“Onward” - Dan Scanlon y Kori Rae

“Over the Moon” - Glen Keane, Gennie Rim y Peilin Chou

“A Shau the Sheep Movie: Farmageddon” - Richard Phelan, Will Becher y Paul Kewley

“Soul” - Pete Docter y Dana Murray

“Wolfwalkers” - Tomm Moore, Ross Stewart, Paul Young y Stéphan Roelants

Mejor canción original

“Fight For You” de “Judas and the Black Messiah” - Música por H.E.R. y Dernst Emile II; letras por H.E.R. y Tiara Thomas

“Hear My Voice” de “The Trial of the Chicago 7” - Música por Daniel Pemberton; letras por Daniel Pemberton y Celeste Waite

“Husavik” de “Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga” - Música y letras por Savan Kotecha, Fat Max Gsus y Rickard Göransson

“Io Sì (Seen)” de “The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)” - Música por Diane Warren; Letras por Diane Warren y Laura Pausini

“Speak Now” de “One Night in Miami” - Música y letras por Leslie Odom, Jr. y Sam Ashworth

Mejor actor

Riz Ahmed - “Sound of Metal”

Chadwick Boseman - “Ma Rainey’s Black Bottom”

Anthony Hopkins - “The Father”

Gary Oldman - “Mank”

Steven Yeun - “Minari”

Mejor actriz

Viola Davis - “Ma Rainey’s Black Bottom”

Andra Day - “The United States Vs. Billie Holiday”

Vanessa Kirby - “Pieces of a Woman”

Frances McDormand - “Nomadland”

Carey Mulligan - “Promising Young Woman”

Mejor director

Thomas Vinterber - “Another Round”

David Fincher - “Mank”

Lee Isaac Chung - “Minari”

Chloé Zhao” - “Nomadland”

Emerald Fennell - “Promising Young Woman”

Mejor película

“The Father” - David Parfitt, Jean-Louis Livi y Philippe Carcassonne (Productores)

“Judas and the Black Messiah” - Shaka King, Charles D. King y Ryan Coogler (Productores)

“Mank” - Ceán Chaffin, Eric Roth y Douglas Urbanski (Productores)

“Minari” - Christina Oh (Productora)

“Nomadland” - Frances McDormand, Peter Spears, Mollye Asher, Dan Janvey y Chloé Zhao (Productores)

“Promising Young Woman” - Ben Browning, Ashley Fox, Emerald Fennell y Josey McNamara (Productores)

“Sound of Metal” - Bert Hamelinck y Sacha Ben Harroche (Productores)

“The Trial of the Chicago 7” - Marc Platt y Stuart Besser (Productores)