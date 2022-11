Alrededor del 98% de usuarios que intentó resolver el acertijo visual quedó devastado con la respuesta a la que tú podrías llegar si tienes la habilidad, pero no comas ansias y anda paso a paso para resolverlo. Tienes que dar con la respuesta a este desafío viral y romper con el maleficio de la mayoría de usuarios. Intenta responder este reto facilísimo y reta a quien quieras, pero déjanos decirte que estamos para ayudarte. Recuerda que no hay tiempo límite, así que prepárate para la prueba que te traemos en esta ocasión. Apúrate, que será más complejo.

El acertijo visual de la iglesia no pone en una encrucijada, al menos a la gran mayoría de usuarios, que quedaron contra las cuerdas al buscar la solución. Aunque lo creas difícil, será muy sencillo responder el desafío, pero quizás no lo notes hasta que veas las respuestas. De antemano, sentimos haberte puesto un desafío tan complicado, pero te habíamos advertido que no iba a ser fácil.

IMAGEN DEL ACERTIJO VISUAL

Prepárate para resolver en siete segundos el error en el acertijo visual de este paisaje. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

¿Sigues sin encontrar nada aún? ¿Aburrido de pensar y buscar? No te sientas mal, menos te preocupes. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución de este increíble reto viral y a compartirlo con tus amigos.

Solución del acertijo visual de este paisaje: aquí está el error. (Foto: Genial.Guru)

¿Te gustó el acertijo visual de esta semana? Te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de retos. ¿Quieres ver más virales como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN ACERTIJO VISUAL?

Un acertijo visual es una gran alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un tiempo límite y otros no. También son conocidos como retos virales, desafíos, pruebas visuales o acertijos. Eso sí, todos son divertidos.

¿CÓMO SE ORIGINARON?

Los acertijos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estas pruebas están por todos lados.