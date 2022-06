Cuanto más creemos que nos conocemos, más desconocemos de nuestras características. Las personas nunca terminan de conocerse, y es que casi siempre guardamos rasgos o aspectos ocultos en nuestro inconsciente que, tarde o temprano, salen a flote. De eso se encargará este test de personalidad, pues tiene la facultad de revelar rasgos de tu carácter que hasta el momento no conocías.

Lo único que debes hacer es realizar una elección entre los símbolos que aparecen en la ilustración del test. En ella, aparecen 6 opciones cada una más increíble que la otra, pero por alguna extraña razón, solo una de todas ellas te llamará la atención por sobre el resto.

Cuando ya tengas tu decisión en mente, podrás conocer el significado de cada uno de ellos líneas más abajo y así descubrirás rasgos de tu carácter que sueles ocultar ante los demás en este test de personalidad. ¿Estás listo?

Imagen del test de personalidad

Tu elección en este test de personalidad te 'dirá' aspectos increíbles sobre tu forma de ser.| Foto: namastest

Resultados del test de personalidad

1. Personalidad Sensible

Si has elegido el símbolo del número 1, eres una persona muy tímida y sensible. No te gusta llamar la atención de alguien, lo más probable es que te estés escondiendo en un rincón oscuro. No te gusta hablar de ti mismo, pero escuchas a los demás con gran entusiasmo. Tienes un pequeño grupo de amigos devotos que están dispuestos a compartir todos sus secretos contigo. Y siempre pueden contar contigo.

2. Alma artística

Si has elegido el símbolo del número 2, tienes alma artística, eres romántico y sensible. Te encanta estar rodeado de belleza y naturaleza. Persigue tu afición con orgullo, alegría y gran dedicación porque te aporta grandes satisfacciones. Puedes dedicar todo tu tiempo a proyectos de arte. El verdadero placer para ti es el reconocimiento de tu trabajo como una obra maestra por parte de otros.

3. Líder nato natural

Aquellos que eligen el símbolo del número 3 son muy posesivos y, a menudo, se los denomina líderes natos. Como era de esperar, son los mejores para sentirse y actuar como jefes y líderes. Probablemente porque pueden dedicarse por completo al negocio, realizan sus tareas con la máxima dedicación. Estas personas solo deben tener cuidado de no quemarse demasiado rápido.

4. Espíritu viajero

Quienes eligen el símbolo número 4 son viajeros naturales con espíritu libre. Les encanta conocer gente y culturas nuevas, explorar diferentes partes del mundo. No necesitan lujo. Su pasión, energía increíble y optimismo a menudo contagian a otros. La gente los encuentra interesantes, sabios y dispuestos a escucharlos durante horas. Aunque la gente no siempre entiende que el espíritu libre no se queda en ningún lado por mucho tiempo.

5. Personalidad valiente

Aquellos que han elegido el símbolo número 5 son considerados muy justos pero también valientes. La justicia es muy importante para ellos, se guían por los valores que son importantes para ellos y nunca se dan por vencidos. Siempre se esfuerzan, una vez fijados los objetivos no los abandonan sin luchar. Estas personas protegen incluso a los más débiles y, a menudo, actúan como protectores de animales.

6. Estrella de rock

Si has elegido el símbolo del número 6, eres una persona muy espontánea, siempre sonriente, llena de ideas divertidas. Las personas que te rodean te consideran el alma de la empresa. Te gustan las fiestas, la música alta y tienes muchos amigos. Muy a menudo, tomas decisiones espontáneas, no te gusta pensar en nada durante mucho tiempo. Vive el momento y eso es lo más importante. Odias el aburrimiento. Pero a veces vale la pena ser un poco más serio.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.