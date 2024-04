Cada día que tomo mi celular, me doy un momento con el fin de buscar retos matemáticos cuyos niveles de complejidad sean elevados. La razón de ello es que me agrada los desafíos y siento que de esa forma podré incrementar mis capacidades mentales en cuestión de días. No te mentiré que suelo tener una gran facilidad de desarrollar este tipo de juegos, pero hubo un problema que me complicó más de lo habitual y perdí por sobrepasar el tiempo establecido. ¿Te gustaría conocerlo? Entonces, te presentaré dicha prueba con una dificultad que solo está apta para aquellas personas que poseen un increíble raciocinio similar a un genio. Tendrás un total de 12 segundos para formar parte de aquel grupo de victoriosos.

Imagen del reto matemático

En la prueba de hoy, observarás un total de cuatro cuadros que cada una cuenta con una letra en específico; es más, al sumarlas de forma horizontal y vertical, otorgan diversos resultados. Tu misión será descubrir cuál es valor de las figuras para que todo el problema salga a la perfección. Recuerda, cuentas con 12 segundos. ¿Preparado?

RETO MATEMÁTICO | Descubre rápidamente los valores de A, B, C y D. (Foto: Creación Depor)

Solución del reto matemático

¿Sabes los valores numéricos de cada letra? En caso desees corroborarlo, te los brindaré en los siguientes párrafos. Para descifrar este problema matemático, debiste estar sumamente concentrado. ¡Presta atención a la explicación!

A = 3, B = 5, C = 6 y D = 3

A + B = 3 + 5 = 8

A + C = 3 + 6 = 9

C - D = 6 - 3 = 3

B + D = 5 + 3 = 8

Como habrás notado, los valores de cada letra coinciden al momento de sumar y restar los diferentes enunciados. ¿Acertaste con los resultados? Entonces, te felicito por tu esfuerzo mental y sigue así porque, de esa forma, mantendrás a tu mente activa.

¿Este reto matemático te pareció entretenido porque te permitió demostrar tus capacidades mentales? Estas pruebas resultan muy interesantes, pues te mantendrán concentrado y son perfectas para ejercitar tu cerebro. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?

