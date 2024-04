Siempre he tenido una afinidad con los números, pues me agradaba, pero conforme pasaron los años, me centré más a mi profesión que está orientado a las letras y dejé de lado las sumas, restas, multiplicaciones o divisiones. Pese a esto, descubrí que existen los retos matemáticos que suelen ser divertidos y, sobre todo, activan tu cerebro de una forma inmediata porque te obligarán a que encuentres la solución antes de que se agote el tiempo establecido. ¿Te gustaría probar tu raciocinio? Entonces, te enseñaré un ejercicio que presenta una complejidad moderada, ya que culminarlo en 10 segundos no será tan sencillo. En caso de aceptar el desafío, concéntrate y demuestra que tu inteligencia es óptima.

Imagen del reto matemático

En la siguiente imagen, observarás un enunciado matemático que, a simple vista, parece fácil de resolverlo, pero el 95% falló porque se confundieron al momento de desarrollarlo. Recuerda, tienes un total de 10 segundos para descifrar este acertijo. ¿Te sientes preparado? ¡Inicia el conteo!

RETO MATEMÁTICO | Analiza rápido porque el tiempo se agota. (Foto: Creación Depor)

Solución del reto matemático

¿Lo resolviste? ¿Se te agotó el tiempo? Pese al resultado que hayas obtenido, te mostraré cómo debiste solucionar este ejercicio matemático. Solo tenías que estar concentrado y poseer una gran habilidad en números. ¡Presta atención a la explicación!

PASO 1: (60 / 10) = 6

(60 / 10) = 6 PASO 2: 20 X 2 = 40

20 X 2 = 40 PASO 3: 40 + 40 - 6 = 74

Tenías que comenzar con la operación en paréntesis. Acto seguido, multiplicar los dígitos y, finalmente, proceder con la suma y resta de izquierda a derecha. Ante esto, la respuesta del reto matemático es 74. ¿Acertaste o fallaste? ¡Sigue realizando este tipo de pruebas!

¿Este reto matemático te pareció entretenido porque te permitió demostrar tus capacidades mentales? Estas pruebas resultan muy interesantes, pues te mantendrán concentrado y son perfectas para ejercitar tu cerebro. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?