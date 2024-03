Los retos matemáticos son ejercicios que nos favorecen en gran medida a nuestro cerebro, ya que nos permiten mantenerlo activo con el objetivo de encontrar la respuesta correcta en el menor tiempo posible. Por mi parte, me acostumbre a desarrollar este tipo de actividades mentales porque me mantengo totalmente concentrado y suelen ser de ayuda en ocasiones que necesito distraerme. ¿Te gustaría vivir esta experiencia? Entonces, te presentaré un problema sumamente sencillo, pero no te confíes por la simple razón de que el 97% de usuarios fallaron en su primer intento, demostrando que deberás analizarlo detalladamente en un máximo de 8 segundos. ¡Pon a prueba tus capacidades cognitivas y justifica que tu intelecto es similar a la de un genio!

Te comento. En esta oportunidad, te mostraré una sucesión de números, pero hay un singular detalle: no son consecutivos. Tu misión será conocer cuál es el quinto dígito que falta completar usando una fórmula secreta que tú deberás descubrirlo. Trata de acertar con el resultado en el tiempo que te he brindado, pues así sabré si cuentas con óptimas capacidades.

RETO MATEMÁTICO | Un grupo de inteligentes adivinaron la respuesta en segundos.

Solución del reto matemático

En caso te costó más tiempo de lo habtiual o no fuiste capaz de hallar la respuesta, te lo explicaré en las siguientes líneas de una forma detallada y notarás que no era complicado como lo imaginabas. Solo tenías que multiplicar los dígitos de manera consecutiva, es decir:

6 (X2) - 12 (X3) - 36 (X4) - 144 (X5) - ?

Aplicando la fórmula, entonces, se debería multiplicar 144 x 5 y obtendrías como respuesta 720. ¿Tuviste el mismo resultado o recién descubre cómo debías solucionarlo?

¿Este reto matemático te pareció entretenido porque te permitió demostrar tus capacidades mentales? Estas pruebas resultan muy interesantes, pues te mantendrán concentrado y son perfectas para ejercitar tu cerebro. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?

