¿Te gustaría conocer un ejercicio que te pondrá en aprietos y no te permitirá conseguir la victoria en tan solo 10 segundos? Déjame contarte que encontré un reto matemático que, a primera vista, suele ser sencillo porque se debe completar con números, pero cuando me enteré del resultado final, fui parte de la elevada cantidad de usuarios derrotados. Sucede que este problema no es complicado; por el contrario, tienes que estar sumamente concentrado o poseer una increíble capacidad mental para solucionarlo en el tiempo indicado. En caso te animaste a jugarlo, trata de ser rápido con tu mente y pertenece al pequeño porcentaje de internautas ganadores. ¿Listo para intentarlo?

Imagen del reto matemático

Este reto matemático es distinto a las habituales operaciones, pues se trata más de analizarlo con el fin de encontrar la respuesta correcta. Observarás un total de 9 cuadros y cada uno cuenta con dígitos, a excepción de tres: el 2, 8 y 9. Tu misión será descubrir en qué posiciones deben estar colocados. Recuerda, no trates de colocarlos por intuición propia porque existe una fórmula secreta para resolverlo. ¿Preparado?

RETO MATEMÁTICO | ¿Sabrás en qué posición se deben colocar los números restantes? (Foto: Composición Depor)

Solución del reto matemático

¿Estás listo para conocer la solución de este problema matemático? No te preocupes porque te presentaré el desarrollo de esta prueba de una forma sencilla y sin complicaciones. Presta atención:

PASO 1: Si sumas 7 + 5 + 3 y 6 + 5 + 4, obtendrás como resultado 15. Por lo tanto, las sumas de los dígitos que están unidos por las rayas negras deben dar el número en mención.

Si sumas 7 + 5 + 3 y 6 + 5 + 4, obtendrás como resultado 15. Por lo tanto, las sumas de los dígitos que están unidos por las rayas negras deben dar el número en mención. PASO 2: X + 5 + 1 = 15, evidenciando que X vale 9

X + 5 + 1 = 15, evidenciando que PASO 3: Entonces, los dígitos restantes son 8 y 2. (8 + 5 + 2 = 15)

En ese caso, el cuadrado que está ubicado entre el 6 y 3 vale 8, la casilla situada entre el 6 y 7 es 9, y finalmente, la cuadrícula que comprende entre el 7 y 4 vale 2. ¿Acertaste con tu solución?

¿Este reto matemático te pareció entretenido porque te permitió demostrar tus capacidades mentales? Estas pruebas resultan muy interesantes, pues te mantendrán concentrado y son perfectas para ejercitar tu cerebro. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?

