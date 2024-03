Es probable que te encuentres descansando ante una semana agotadora, sea por estudios o trabajo. En lo particular, estoy en aquella situación, pero sentía que necesitaba realizar alguna labor que mantenga mi cerebro en acción y fue así que encontré este interesante reto matemático que presenta algo distinto a lo habitual. A primera vista, parece que sería un ejercicio mental totalmente sencillo por lo simple que se apreciaba; no obstante, te confieso que me confié demasiado porque no acerté con la respuesta correcta. Es por ello que no dudé en mostrarte dicha actividad para que tú mismo pongas a prueba tus capacidades y trates de solucionarlo en un tiempo récord. ¿Te animas a desafiar tus conocimientos y posicionarte como un ser inteligente? ¡No lo dudes más!

Te presento la imagen del reto matemático

En esta oportunidad, tendrás que resolver un ejercicio matemático que presenta sumas y multiplicación. Trata de leer correctamente el enunciado para que brindes el resultado correcto, pues no habrá una segundad chance. Con el objetivo de que sea más entretenido, te brindaré un total de 8 segundos para que consigas la victoria. ¿Listo?

RETO MATEMÁTICO | Concéntrate y resuelve lo más pronto posible este ejercicio.

Solución del reto matemático

Si estás con la incertidumbre de cuál sería la respuesta correcta, te lo revelaré. En primer lugar, tienes que resolver las multiplicaciones y, posteriormente, sumar los dígitos restantes. ¿Cómo debes hacerlo? No te preocupes, a continuación, te lo detallaré para que tengas una mejor comprensión y notarás que no era tan complicado como parecía.

20 x 0 = 0 y 5 x 8 = 40 Después de multiplicar, obtendrás el siguiente enunciado: 10+0+40 Finalmente, tendrás que sumar estos dígitos: 10+0+40=50

¿Este reto matemático te pareció entretenido porque te permitió demostrar tus capacidades mentales? Estas pruebas resultan muy interesantes, pues te mantendrán concentrado y son perfectas para ejercitar tu cerebro. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?

Estos 5 retos matemáticos activarán tu cerebro

