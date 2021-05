Los retos publicados en diferentes redes sociales fascinan a todos porque consiguen distraernos en estos momentos complicados como el que vivimos en la actualidad. Dicho esto, un acertijo viral de Noticieros Televisa se encuentra dando la hora por consistir en encontrar a seis tazas diferentes al resto, pero cuyos detalles distintos son mínimos. ¿Te animas a superarlo? ¿Qué tan rápido puedes hallarlos? Vamos, confiamos en ti.

Este es un reto viral poco antes visto en redes sociales, y no, no tengas miedo. En muchas ocasiones, los desafíos nos piden encontrar una respuesta en pocos segundos, pero aquí no solo ponen a prueba tu habilidad visual, sino tus aptitudes para diferenciar mínimos detalles que se ocultan en la imagen para diferenciar a las seis tazas. ¿Pudiste descubrirlos en diez segundos?

Como lo hemos mencionado, este reto visual podría complicar a más de uno por su principal dificultad: el tiempo límite. Y es que, a diferencia de otros retos virales, para este solo deberías resolverlo en menos de 10 segundos. La solución no es complicada. Solo debes recordar que, en retos visuales, lo primero que debes hacer es ver los bordes de una imagen. Una buena revisión de los alrededores de una imagen o la división de cuartos ayuda a resolver este tipo de retos.

IMAGEN VIRAL

Encuentra las seis tazas que no son igual al resto en este acertijo visual. (Noticieros Televisa)

¿Complicado o ya lo resolviste? Si aún no puedes, no te preocupes. Muchas personas pueden demorar un poco más del tiempo límite para resolverlo, pues la solución (presentada abajo, pero no lo veas, no hagas trampas, rétate a ti mismo) no es tan sencilla como parece. Presta atención y tómate unos segundos más para que puedas resolverlo por tu propia voluntad.

Si por más que buscaste entre esas tazas no pudiste encontrar cuáles de ellas son distintas, aquí te dejamos una prueba que señala una de ellas, pero te advertimos que aún así es difícil de ver. Es por eso que te aconsejamos que prestes atención a los bordes y te des cuenta si todos están completos o limpios, es la única que terminas de definir si son iguales o no. Además se puede observar todas las diferencias.

SOLUCIÓN DEL RETO

Ahora bien, es normal que hayas llegado hasta este párrafo y sigas en el limbo en cuanto a la respuestas. Si quieres conocer la solución a este desafío visual de dónde están esas seis tazas distintas al resto de la imagen, podrás conocerlo en la imagen que te adjuntamos a continuación. Recuerda que este tipo de desafíos mejora tus habilidades, así que debiste hacerlo sin ayuda.

Solución: aquí se ubican las seis tazas que no son igual al resto en este acertijo visual. (Noticieros Televisa)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

