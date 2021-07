Bastan solo unos cuantos minutos para darnos cuenta que en Facebook y otras redes sociales hay una gran cantidad de desafíos. Los más difíciles de superar son los que más impactan. Precisamente, en esta nota te damos a conocer un reto viral que consiste en ubicar los baleros sin cuerda en una imagen.

No te vamos a mentir. La tarea no es para nada sencilla, pero si participas pasarás un momento muy divertido. Para hallar a los mencionados baleros deberás abrir bien los ojos. Juega a tu favor el hecho de que no hay un límite de tiempo.

Por si no lo sabías, el balero es un juguete que fue muy popular en el siglo XX. Está compuesto por un tallo que normalmente es de madera. Este está unido por una cuerda a una bola horadada. El objetivo del juego es incrustar dicha bola en el tallo. Dicho todo ello, no lo pienses más y súmate al reto viral.

Imagen del reto viral

Tu tarea de hoy es encontrar los baleros sin cuerda en la ilustración. (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

Si solo le das un vistazo a la imagen creada por Noticieros televisa, que la publicó el 18 de septiembre de 2020 en su página web, es probable que pienses que todos los baleros están completos, pero no es así. Aquí abajo sabrás dónde se encuentran los que no tienen cuerda.

Aquí están los baleros sin cuerda. (Foto: Noticieros Televisa)

Hoy en día, los desafíos son muy populares en diferentes países del mundo, como México, Estados Unidos y España. ¿El motivo? Garantizan entretenimiento sano desde la comodidad de tu casa. Si eres amante de los retos virales, te informamos que en Depor puedes participar en varios.

