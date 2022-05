El reto viral que te traemos hoy te presenta una situación lamentable. Una persona robó en un supermercado y solo tú puedes averiguar quién ha sido. En Depor confiamos plenamente en ti. ¡Saca el/la detective que llevas dentro!

La escena está bien recreada en la imagen diseñada por genial.guru. Son cuatro personas que aparecen. Tres de ellas están haciendo fila para pagar sus artículos, mientras que una solo quiere salir cuanto antes sin que nadie se percate del delito que cometió.

Los detalles son muy importantes. Abre bien los ojos. Solo así podrás identificar a la persona que robó la sandía. Luego de participar en el acertijo visual, cuéntanos qué tal te pareció. No olvides compartirlo con tus familiares y amigos.

Imagen del reto viral 2022

Tienes que averiguar quién robó una sandía en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Respuesta del acertijo visual

Somos conscientes que no cualquiera supera el reto viral presentado aquí. Agradecemos a todas las personas que lo lograron. Sin duda ayudaron a que el delincuente no se salga con la suya. Por otro lado, si aún no sabes quién es el ladrón, mira la imagen que está aquí abajo.

Aquí está el ladrón. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿Cuál es el origen de los retos virales?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.