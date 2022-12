Los retos virales que te compartimos no solo te divierten. También ponen a prueba tu visión. En el de esta nota, por ejemplo, consiste en hallar en durazno que no pertenece al grupo en la imagen. No todos los que se sumaron al desafío lograron hacerlo. ¿Te animas a participar?

Si respondiste la pregunta con un contundente “sí”, te recomendamos que observes detenidamente la ilustración. Si haces eso, tendrás muchas posibilidades de salir victorioso(a) en la prueba. Esa es la verdad. Además, ten en cuenta que no hay un límite de tiempo establecido. ¿Eso qué significa? Que nada ni nadie te apura aquí.

Sí, no vas a jugar contra el reloj en esta ocasión. La razón por la que decidimos que buscaras con calma es porque ya el reto viral es muy difícil de superar así como está. ¿Para qué hacerte la vida más complicada? Habiéndote dicho todo esto, ¡adelante! ¡Tú puedes! ¡Vamos!

Mira aquí la imagen del reto viral

En la imagen del acertijo visual podemos apreciar una gran cantidad de duraznos. Para ser exactos, hay 30. Tal vez te haya antojado comer esta fruta, pero te pedimos que no pienses en ello por el momento. Tienes que concentrarte en el desafío, que consiste en hallar al que no pertenece al grupo.

¿Eres capaz de encontrar el durazno que no pertenece al grupo en esta ilustración? (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

El durazno diferente al resto no se aprecia a simple vista. Es por eso que son muy pocas las personas que lograron hallarlo. Si lo encontraste, ¡felicidades! Pero si en caso no fuiste capaz de hacerlo, te informamos que puedes saber su ubicación mirando la siguiente imagen.

En esta imagen se indica dónde está el durazno que no pertenece al grupo. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es lo que tú necesitas para divertirte sanamente. Consiste en ubicar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. En necesario mencionar que algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿Deseas participar en otro reto?

Ten en cuenta que hay muchos retos virales en la página web de Depor. Algunos son más difíciles de resolver que otros, pero todos te divertirán. Elige el que más llame tu atención de una vez. No olvides contarnos qué tal te fue en los comentarios.

Si quieres tener mayor información de Depor, te recomendamos que sigas nuestras redes sociales más activas que te presentamos a continuación.