Responder el siguiente desafío visual está apto para todos, pero solo algunos podrán hacerlo. Pero, ¿a qué se debe esta afirmación? Pues solo aquellos que estén preparados para retos complicados y que, además, sepan de fútbol, tendrán mejores oportunidades, pero no te rindas, que siempre puedes darnos la contra. ¿Preparados? Vamos con este viral.

Como ha sido a lo largo de todos estos meses de confinamiento por la pandemia del COVID-19, la mochila de retos virales que nos traen las redes sociales han sido el mejor acompañamiento de millones de usuarios, quienes volvieron estas plataformas sus madrigueras para asimilar mejor la ausencia de otras actividades. Y no solo por eso, sino también porque les ayuda a mejorar su sistema cognitivo para afrontar diversas situaciones.

Volviendo al viral que nos reúne hoy, tenemos que decirte que será un poco difícil. Sí, además del tiempo -que no debe pasar los 20 segundos, pero ojo, podemos brindarte más si no lo logras-, requiere un mínimo de conocimiento del fútbol, sobre todo, del escudo de Las Águilas del América, considerado por muchos como el más grande de México. Sin embargo, hay tres de ellos que están errados y tienes que hallarlos.

Imagen viral

Ubica los escudos del América que tienen un error y que solo los entendidos responden bien. (Águilas Monumental)

¿Ya viste por la imagen por 20 segundos y no das con la solución? ¿Requieres de una pista para continuar? Que no ‘panda el cúnico’, como diría el Chapulin Colorado. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

Solución del reto

¿Llegaste hasta aquí sin respuestas? Relájate, no te estreses. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te mostramos cómo dar con ella.

Solo tienes que mirar con atención los detalles interiores de los escudos. Centra tu mirada en ellas y te darás cuenta que hay tres que tienen colores, rayas de más o diferente tonalidad. He ahí donde radica la solución. Si aún tienes dudas, te recomendamos mirar con atención la galería -tercera imagen- y desafiar a tus amigos para ver si ellos pueden lograr responder adecuadamente.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

