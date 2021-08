Los retos y test se han adueñado de Internet en estos últimos meses. A raíz de la pandemia del coronavirus (COVID-19), miles de personas se encuentran aisladas en sus hogares tratando de buscar alternativas para pasar sus ratos libres. Debido a esto, han aparecido los virales, una brillante opción para poner a prueba las grandes habilidades visuales que uno posee. Ahora, te hemos traído un nuevo desafío que se caracteriza por su alto grado de dificultad, donde solo el 10% de usuarios pudo dar con el resultado en el tiempo establecido.

Aprovechando que el skateboarding fue una de las nuevas disciplinas que se hicieron presente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Noticieros Televisa decidió diseñar una ilustración animada con varias chicas practicando sobre un skate. Sin embargo, dos de ellas visten pantalones rotos, por lo que tu misión será encontrarlas en menos de 10 segundos.

Si piensas que este reto es sencillo, déjanos decirte que no deberías estar tan confiado. Así como tú, existen miles de usuarios que no pudieron dar con la ubicación. Además, no te confíes por el patrón de formas y colores usados en la imagen, ya que su objetivo es confundir hasta al mejor observador. Si deseas agregarle más dificultad a esta prueba, intenta resolverlo en menos tiempo.

Imagen del reto

Reto viral: halla a las chicas skaters con pantalones rotos en la imagen. (Foto: Noticieros Televisa)

Pensaste que era fácil, ¿no? Es necesario mencionar que te encuentras frente a uno de los virales más difíciles de la actualidad. Por ello, hemos decidido brindarte una segunda oportunidad dándote 10 segundos más para que des con los objetivos. Ojo, no nos decepciones y concéntrate. ¡Vamos!

Solución del reto

Si llegaste hasta este punto es porque quizás no diste con el resultado, pero en caso no fuese así, déjanos felicitarte por tus grandes habilidades visuales. Como bien mencionamos anteriormente, revelaremos las ubicaciones de las dos chicas skaters con pantalones de este reto viral. No olvides compartir la nota con todas tus amistades y familiares.

Estas son las ubicaciones de las dos chicas skaters con los pantalones roto en este nuevo reto viral. (Foto: Noticieros Televisa)

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

