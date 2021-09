Porque tú lo pediste, porque tú lo necesitabas y, si no es así, porque nosotros sabemos lo que necesita la comunidad en redes sociales. Hoy, te traemos un desafío visual que viene siendo tendencia en diferentes plataformas para que pases un rato libre muy a gusto, relajante, motivador y que no será una pérdida de tiempo a futuro. Esta prueba visual solo te pide que ubiques unas mascarillas que están rotas y ocultas entre las demás que aparecen en la imagen, pero en tiempo límite para hacerlo más desafiante.

Sin duda, este reto viral pondrá tus habilidades visuales y cognitivas en alerta roja, si es que no estás preparado para lo que viene. Tienes solo 5 segundos con cronómetro -una vez vista la imagen principal- para responder acertadamente el desafío de hoy. Su dificultad es contrastada en la comunidad, no por algo es tendencia en redes sociales.

Ten siempre en cuenta que estos desafíos nos ayudan mucho en la parte cognitiva, pues incrementa nuestras habilidades para afrontar ciertos estímulos con los que nos encontramos a diario, sea del modo que sea. Así que solo te pedimos unos minutos de tu día, anda a un lugar calmado, tranquilo, sin bulla y afronta lo que vendrá en este reto viral.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

¿Eres capaz de hallar los cubrebocas rotos en la ilustración? (Foto: Noticieros Televisa)

La imagen que viste líneas atrás es simple. Como si fuera un depósito de uno de los comercios que más salidas tiene en estos últimos tiempo, habrás visto que hay decenas de mascarillas -o cubrebocas, barbijos, etc., dependiendo cómo lo digan en tu zona-, entre las que se ocultan algunas que no deberían salir de ese almacén porque están desperfectas.

Pues han pasado los segundos que te pide el enunciado, pero al parecer aún no has dado con la respuesta. No queremos ponerte en una disyuntiva, así que te pedimos que te tomes unos segundos de más para que puedas encontrar la solución. ¿Te parece bien si te tomas unos 10 segundos extras? Puede que sea más que necesario, pero no te pases.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Ya, sabemos que no viste la solución tras todos estos párrafos, pero no te sientas mal. Tómate un respiro y mira la imagen que tenemos debajo de estas líneas. Como podrás ver, los objetivos tienen una ubicación estratégica, pero es común en este tipo de notas. Así que ya sabes lo que te puede esperar en otros virales que, por cierto, tenemos en nuestra gran mochila por si quieres seguir probándote.

Aquí están las mascarillas rotas. (Foto: Noticieros Televisa)

¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? ¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

