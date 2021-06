Puedes estar con los ojos abiertos o un poco soñoliento, pero debes dejar tus prejuicios atrás, sí o sí, para dar con la respuesta de este desafío visual. Mira con paciencia la imagen de todos los flamencos rosados y bien contorneados para tratar de dar con la bailarina de ballet oculta entre ellos, pero hazlo en solo 5 segundos, que no será tan difícil, pero tampoco muy sencillo. Recuerda que luego debes retar a tus amigos o familiares.

Sabes que en Depor encontrarás, día a día, los mejores retos virales o desafío visuales para poder entretenerte con el fin de pasar una horas de ocio bueno, pues estas pruebas ayudan siempre a mejorar tu nivel cognitivo y perceptual. Ojo, si te topaste con uno que no es de tu nivel, no te preocupes, ya que la mochila de virales de este medio es tan gigante que hallarás desde los más fáciles hasta más complicados.

En estos tiempos de pandemia del Coronavirus (COVID-19), donde muchos ven a las redes sociales como su madriguera para pasar el tiempo, te topaste con un desafío que consta de ubicar una bailarina de ballet entre varios flamencos. Pero ten cuidado, que no será nada sencillo. Mira que así como tú, usuarios de países como España, Argentina, Colombia, Estados Unidos o México se echaron para atrás por la dificultad de ubicar la respuesta en 5 segundos.

IMAGEN VIRAL

Encuentra en 5 segundos a la bailarina de ballet entre los flamencos en la prueba visual. (Fotos: Facebook)

¿Viste la imagen de los flamencos? ¿Llegaste a ubicar a la bailarina oculta entre ellos? Si la respuesta es afirmativa, te felicitamos, pues si bien no era un desafío de los más complicados, había que tener mucho entrenamiento para responder acertadamente a esta prueba. ¿Qué, no ha sido así? Si aún no puedes encontrar esa bailarina, tómate unos 10 segundos de más para poder responder como pide el acertijo.

Ya pasó el tiempo determinado para dar con la respuesta. A estas alturas, tú debes saber que tienes que haber dado con lo que te pide el acertijo visual. De no ser así, no tengas problemas. Nuestra misión es brindarte todas las respuestas a estos desafíos, por lo que a continuación conocerás la respuesta exacta de su ubicación, para que luego de ello retes a aquellas personas a las que quieres poner contra las ruedas.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Pues llegamos a esta parte de la nota que es la más deseada por todos aquellos que no lograron dar con la respuesta, pero también la más odiada por los que sí quieres encontrarla por sí mismos, pero los superó. Pues verás que no era nada complicado dar con ella, solo tenías que mirar más allá de lo evidente y abrir bien los ojos. Conócela en la siguiente imagen o aquella segunda de nuestra galería.

Solución: ubica aquí a la bailarina de ballet entre los flamencos de la prueba visual. (Fotos: Facebook)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

