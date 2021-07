El reloj no miente. Indica que ya es tiempo de que participes en una prueba visual. En esta nota puedes hacerlo, pues te presentamos el reto viral del momento en Facebook y otras redes sociales, que consiste en encontrar las sirenas que no tienen ostra en la imagen.

Como los desafíos están por todos lados, es casi imposible conocer a alguien que no se haya sumado a uno. Hoy en día, son muy populares. ¿El motivo? Se han convertido en una perfecta opción de entretenimiento para muchas personas.

El reto viral que te presentamos ahora fue creado por Noticieros Televisa, que lo publicó hoy en su página web. Para muchas personas de México, Estados Unidos y España, tiene un alto nivel de dificultad. ¿Tú qué opinas? ¿Eres capaz de superarlo?

Imagen del reto viral

El reto viral del momento consiste en hallar las sirenas que no tienen otra en la ilustración. (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

Por si no lo sabías, solo hay tres sirenas en la ilustración que no tienen ostra. Como están bien escondidas, a simple vista no se aprecian. Si quieres averiguar dónde están exactamente, observa la imagen que hemos colocado aquí abajo.

Aquí están las sirenas que no tienen ostra. (Foto: Noticieros Televisa)

Diariamente aparecen nuevos desafíos dispuestos a entretener a las personas de distintas partes del mundo. Los que acaban causando sensación en Facebook y otras redes sociales, los encuentras en Depor. ¡No lo olvides! ¡Hasta la próxima!

TE PUEDE INTERESAR