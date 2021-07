En tiempos de pandemia de COVID-19, los desafíos han ganado popularidad en Facebook y otras redes sociales. Tanto así que todos los días aparecen nuevos. El reto viral que te damos a conocer ahora consiste en hallar los pasteles diferentes al resto en una imagen. ¿Puedes hacerlo?

A simple vista, todas las tortas son exactamente iguales, pero no es así. Como pista, te informamos que hay 2 que son distintas. Para ubicarlas, deberás observar detenidamente la ilustración. No podrás cantar victoria si no prestas atención a los detalles.

Noticieros Televisa se encargó de crear esta prueba visual. La publicó hoy en su página web y de inmediato generó revuelo en países como México, Estados Unidos y España. Lo que juega a tu favor es que no hay un límite de tiempo para decir “lo logré”.

Imagen del reto viral

El reto viral del momento consiste en encontrar los pasteles distintos al resto en la ilustración. (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

Todo reto viral tiene como fin divertir a sus participantes, así que no pasa nada si en caso no pudiste superar el que motivó esta nota. Mientras te hayas divertido, todo está bien. Aquí abajo podrás saber la ubicación de los pasteles diferentes al resto.

Aquí están los pasteles diferentes al resto. (Foto: Noticieros Televisa)

Si todavía tienes tiempo libre, te invitamos a participar en los otros retos virales que hemos dado a conocer en Depor. Estamos seguros que la pasarás estupendamente sumándote a los desafíos que causan sensación en Internet.

