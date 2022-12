En Internet hay varios retos virales que son difíciles de superar. Pero el de esta nota ha sido considerado por muchos usuarios como el más complicado de todos. Tú mismo te encargarás de juzgarlo al participar. Tu tarea aquí es ubicar al que no es un oso en la imagen, pero en solo 4 segundos. ¿Puedes?

Tenemos que comentarte que, debido al límite de tiempo establecido, casi nadie ha podido superar el desafío. Esperamos que esa información que acabamos de darte sirva de motivación para ti. Debes esforzarte al máximo. No te confíes ni un segundo. Si lo haces, acabarás fallando en la prueba. ¡Ya sabes!

¿De qué manera puedes aprovechar los 4 segundos que se te brinda? Prestando mucha atención a los detalles de la ilustración. Ese es el camino a seguir. No hay otro. No te distraigas. Abre bien los ojos. ¡No digas después que no te aconsejamos antes de participar en el reto viral!

Mira aquí la imagen del reto viral

¿Qué podemos apreciar en la imagen del reto viral? Pues a varios osos en un bosque. Lo curioso es que entre ellos hay un animal que no pertenece a la familia. En otras palabras, no es un oso, aunque parezca. Tienes que identificar quién es ese que mencionamos en solo 4 segundos.

¿Eres capaz de identificar quién no es un oso? Debes hacerlo en 4 segundos. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

Realmente felicitamos a todas las personas que cantaron victoria en este reto viral, pues seguro se esforzaron bastante para decir: “lo logré”. A quienes la tarea se les hizo imposible de hacer, les pedimos que miren la siguiente imagen para que sepan quién no es un oso.

En esta imagen se indica quién no es un oso. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es lo que hará que tengas un día divertido. Consiste en encontrar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Cabe mencionar que algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿Quieres participar en otro reto?

Hay varios retos virales en la página web de Depor. Algunos son más difíciles de resolver que otros, pero todos, definitivamente, te divertirán bastante. Elige el que más llame tu atención de una vez. No olvides contarnos qué tal te fue en los comentarios.

Si quieres tener mayor información de Depor, te recomendamos que sigas nuestras redes sociales más activas que te presentamos a continuación.