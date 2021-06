¿Te diste cuenta qué hora es? Es momento que te diviertas. La mejor manera de hacerlo es participando en un reto viral. El que motivó esta nota consiste en hallar los bolillos en una imagen. A muchos usuarios de Facebook y otras redes sociales, les ha gustado. ¡Súmate a esta prueba visual!

Por si no lo sabes, el bolillo es un tipo de pan económico que es muy popular en México y Centroamérica. Está elaborado con harina de trigo y no es considerado dulce. También es conocido como pan blanco, barra o pan francés.

Para ubicar los bolillos, deberás observar detenidamente la ilustración. Sabemos que el desafío es difícil de superar, pero no imposible. Concéntrate y no pienses en el tiempo, pues no hay un límite. Es decir, nadie te apura ni te apurará.

Imagen del reto viral

Observa detenidamente la ilustración y encuentra los bolillos. (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

En total hay 2 bolillos en la imagen. Si los hallaste, ¡felicidades! Pero si en caso no pudiste hacerlo, te informamos que aquí abajo podrás saber dónde están. No te sientas mal por fallar. Lo que importante es que te entretengas participando en el reto viral.

Aquí están los bolillos. (Foto: Noticieros Televisa)

En México, Estados Unidos y España, el desafío es muy comentado. Cabe recalcar que es una creación de Noticieros Televisa, que lo publicó hoy en su página web. Miles de usuarios, al verlo, decidieron difundirlo en Facebook y otras redes sociales.

