Como sabemos que te gustan los desafíos, en esta nota te damos a conocer un reto viral que está dando la hora en redes sociales como Facebook porque es perfecto para que pongas a prueba tu visión. Lo único que tienes que hacer es hallar las cubetas sin espuma en una imagen. ¡No pierdas más tiempo y participa!

El desafío no tiene mucho tiempo circulando en Internet. Para ser exactos, fue creado por Noticieros Televisa, que lo publicó hoy en su página web. Sin embargo, debido a su nivel de dificultad, ha impactado en México, Estados Unidos y España.

Ya son muchos los usuarios que se han animado a poner a prueba su visión con este reto viral, pero solo unos cuantos han logrado cantar victoria. Si quieres saber cuál es la clave para superarlo, nosotros te decimos que es observar detenidamente la ilustración sin preocuparte por el tiempo, pues no hay un límite.

Imagen del reto viral

¿Puedes encontrar las cubetas sin espuma en la ilustración? (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta de reto viral

No hay ningún desafío que sea imposible de superar. Si no pudiste hallar las cubetas sin espuma en la imagen, aquí abajo podrás averiguar dónde están. Son solo 3. A simple vista no se ven porque están perfectamente escondidas.

Aquí están las cubetas sin espuma. (Foto: Noticieros Televisa)

