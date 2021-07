Muchos internautas en Facebook y demás redes sociales aseguran que los test virales de personalidad se han vuelto en una fuente inagotable de diversión. Este tipo de test psicológicos pueden mostrarnos rasgos de nuestra forma de ser que no conocíamos, con simplemente responder una pregunta. Tenemos que recordar que la pandemia del COVID-19 obligó que las personas guardan cuarentena en casa, busquen diferentes maneras de entretenimiento en su móvil y una de ellas son los test de personalidad.

Pon atención a la imagen que te dejaremos abajo. En la ilustración podrás ver distintas figuras, cada una muy distinta de la otra: árboles, personas, caballos. Según tu personalidad, tendrás que elegir solo una, exactamente la que viste primero, de esta manera te acercarás a la respuesta.

Una vez que ya tengas tu elección en este test psicológico, conocerás el significado de cada figura y lo que implicaría en ti. Debemos que indicarte que tienes que responder con la verdad, pues tu respuesta influirá en los resultados que obtengas en este test de personalidad.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

Tu respuesta te mostrará aspectos ocultos sobre ti. | Foto: mdzol

RESULTADOS DEL TEST VIRAL

Árboles

Eres una persona que destaca por su sensibilidad. Sabes lo que quieres en la vida y haces todo por conseguirlo. Aunque no te guste aceptarlo, tienes una capacidad de liderazgo innata y, por lo general, siempre terminas al mando de los grupos de los que formas parte.

Mujer en caballo

Eres una persona muy perfeccionista y que presta atención a los detalles. Inspiras a los demás y a potenciar la capacidad creativa del resto. Valoras mucho los pequeños gestos y los actos nobles.

Hombre

Eres una persona que tiende a apoyarse en sus seres cercanos. No sueles tomar una decisión de manera apresurada y antes de realizar una elección consultas con quienes tienes más confianza para no cometer errores. La impulsividad no es lo tuyo.

Cráneo

Amas tu libertad. Te gustan los desafíos y las aventuras. No te gusta quedarte quieto en un solo lugar porque para ti eso es sinónimo de aburrimiento. Eres capaz de dar hasta lo que no tienes por los que amas. Te destacas además por tu inteligencia.

¿Qué es un test psicológico según Sigmund Freud?

También llamado prueba psicológica, es un instrumento experimental que tiene por objeto medir o evaluar una característica psicológica específica, o los rasgos generales de la personalidad de un individuo. La construcción del test debe procurar que el comportamiento específico ante determinado reactivo represente lo más fielmente posible el funcionamiento del sujeto en situaciones cotidianas donde se pone en ejecución real la capacidad que el test pretende evaluar.

Según el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, las experiencias que uno va acumulando durante su vida contribuyen a forjar su personalidad o carácter como adulto. Freud aseguraba que las experiencias traumáticas tenían un efecto fuerte en esta etapa.

Por otra parte, la UTEL, la Universidad Tecnológica Latinoamericana ubicada en México, acota que los test de personalidad o psicológicos se dividen en tres partes: cuestionarios, proyectivos y actitudinario, lo cuál va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO