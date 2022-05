Los acertijos visuales llegaron a nuestra vida para quedarse. Si quieres participar en uno difícil de resolver, el de esta nota de Depor es el indicado para ti. Y es que el reto viral consiste en ubicar la caja de cereal en la imagen, pero solo tienes 7 segundos para hacerlo.

El nivel de dificultad del desafío, evidentemente, aumenta por el límite de tiempo. Es por eso que nosotros te recomendamos que aproveches cada segundo prestando mucha atención a los detalles de la ilustración, que fue creada por genial.guru.

Si no haces lo dicho líneas arriba, no podrás cantar victoria en el acertijo visual. ¡Ojo con eso! La concentración juega un papel muy importante. En tu cabeza solo debe estar el reto viral. No pienses en otra cosa. ¡Ya lo sabes!

Imagen del reto viral 2022

A simple vista no se aprecia la caja de cereal. (Foto: genial.guru)

Respuesta del acertijo visual

A todas las personas que encontraron la caja de cereal en el tiempo establecido les decimos: “¡Felicidades!”. Si no pudiste ubicarla, no te sientas mal, ya que esto es un juego. Se puede ganar como también perder. Aquí abajo sabrás dónde está.

Aquí está la caja de cereal. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿Cuál es el origen de los retos virales?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.