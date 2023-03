No hay muchos retos virales que ayuden a evaluar la capacidad intelectual de las personas, así que hoy es tu día de suerte, pues te hemos traído uno así. Aprovecha el tiempo libre que tengas para que participes en el desafío que consiste en formar 3 triángulos del mismo tamaño moviendo solo 3 fósforos de la imagen.

En ocasiones, no es necesario establecer un límite de tiempo para que una prueba sea difícil de resolver. Este es uno de esos casos. Aquí no te exigimos que hagas nada en cuestión de segundos. Siéntete libre. Puedes demorarte todo lo que quieras. La recomendación que te damos es que te concentres en el objetivo.

Recuerda que en la página web de Depor hay más retos virales. No todos tienen el mismo nivel de dificultad, pero definitivamente harán que tu día sea divertido. Entre los desafíos que hay, podemos mencionar el que consiste en encontrar el conejo oculto en 21 segundos. También está la prueba en la que debes hallar las 4 caras ocultas en una imagen.

Imagen del reto viral

¿Eres capaz de formar 3 triángulos del mismo tamaño moviendo solo 3 fósforos de esta ilustración? (Foto: genial.guru)

Solución del reto viral

No te sientas mal si no fuiste capaz de formar 3 triángulos del mismo tamaño moviendo solo 3 fósforos de la imagen. Sabemos que esa tarea no la pueden realizar todas las personas. Si quieres saber cuál es la solución del reto viral, mira la siguiente imagen.

En esta imagen se aprecian los 3 triángulos formados luego de mover solo 3 fósforos. (Foto: genial.guru)

