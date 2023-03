Hay oportunidades que se presentan una sola vez en la vida. Es por eso que lo correcto es aprovecharlas para que después no haya arrepentimientos. Dicho ello, hoy te traemos un test de personalidad capaz de revelar si eres alguien cortés o no. Simplemente debes responder lo siguiente: ¿Viste primero el libro o al gato en la imagen?

No se te pide hacer nada del otro mundo. Contestar la pregunta es fácil. Solo te aconsejamos que no mientas. Eso está prohibido aquí. Y es que si lo haces, la información que recibirás no corresponderá a tu verdadera forma de ser. ¡Ya te avisamos! ¡No digas después lo contrario!

También es necesario que sepas que los resultados del test de personalidad no poseen validez científica. Si pensabas que sí, ahora ya sabes cómo son las cosas. Por último, te recalcamos que hay más pruebas como esta en Depor. Una de ellas puede ayudarte a descubrir si eres alguien leal, según el primer animal que veas en una imagen.

Imagen del test de personalidad

Esta ilustración te muestra dos alternativas: el libro y el gato. Para que sepas si eres una persona cortés, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Solución del test de personalidad

Libro:

Si viste primero el libro, siempre estás al pendiente de otras personas. Te gusta complacer a los demás y, a veces, llegas a olvidarte de ti mismo(a). Sobresales por ser generoso(a), cordial y cortés.

Gato:

Si viste primero al gato, tu familia es muy importante para ti. Perdonas fácilmente. No guardas rencor. Sobresales por ser alguien al que no le agrada discutir. Para ti, la gente puede cambiar sin importar los errores que hayan cometido en el pasado. Odias que te limiten. Te vas de los lugares donde no te permiten crecer.

VIDEO RECOMENDADO

Cinco imágenes que según tu interpretación develarán rasgos de tu personalidad.