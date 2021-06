La vida, debido a la pandemia de COVID-19, ha cambiado. Hoy en día, muchas personas pasan más tiempo en sus casas para no contagiarse. A raíz de esa situación, los desafíos ganaron popularidad en Facebook y otras redes sociales, ya que permiten a la gente divertirse de manera sana y segura. En esta ocasión, te presentamos un reto viral para que pongas a prueba tu visión y te entretengas. Consiste en hallar las ollas que no tienen tapa en la imagen.

En México, Estados Unidos y España, se habla bastante sobre este desafío, ya que la tarea que pide hacer a todos los participantes no es nada fácil de hacer. Solo unas cuantas personas la han podido realizar y ello, evidentemente, llama la atención.

Te recomendamos que te relajes lo más que puedas antes de sumarte a este reto viral. No te estreses pensando en el tiempo que te tomará hallar las ollas que no tienen tapa en la ilustración porque no hay un límite para cantar victoria.

Imagen del reto viral

El reto viral del momento consiste en encontrar las ollas que no tienen tapa en la ilustración. (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

A simple vista, todas las ollas son iguales, pero no es así, ya que dos no tienen tapa. Si pudiste averiguar dónde están en la imagen, ¡felicidades! Pero si en caso la tarea se te hizo imposible de hacer, aquí abajo podrás saber la ubicación de cada una.

Aquí están las ollas que no tienen tapa. (Foto: Noticieros Televisa)

Cabe recalcar que el reto viral presentado en esta nota fue creado por Noticieros Televisa, que lo publicó hoy en su página web. Aunque no tiene mucho tiempo circulando en Internet, ya es todo un éxito en Facebook y otras redes sociales.

